Названы продукты, которые провоцируют сильный голод

Бывают случаи, когда после перекуса возникает еще больший голод. Это происходит из-за продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок.

После употребления каких продуктов возникает еще более сильный голод, сообщила нутрициолог и гастрофизик Оксана Шатрова в Instagram .

Список продуктов

Эксперт рассказала, какие продукты поднимают сахар в крови и провоцируют голод.

В список таких продуктов вошли:

сладкие фрукты - виноград, манго, ананас и т.д. В самостоятельном виде они достаточно быстро поднимают сахар. Соответственно, он спустя короткое время быстро падает и, как следствие, провоцирует сильный голод

мороженое - такой продукт содержит большое количество сахара. Поэтому после употребления мороженого быстро хочется есть. Лучше всего есть продукт на десерт

фитнес-батончики - они обычно высокоуглеводные и содержат малое количество жиров и белков. Ощущение сытости после них продлится недолго

сладкая выпечка - такие продукты употреблять натощак или как перекус не стоит

обезжиренная молочная продукция

сладкая вода, соки и фреш - натощак вызывают сильный голод

Какие продукты надолго утоляют голод

К слову, диетолог Светлана Фус в Instagram назвала список продуктов, которые нужно есть для полного насыщения.

К тому же эксперт говорит, что нужно тщательно пережевывать пищу и не отвлекаться во время еды.

"Как показывает практика, определенные продукты, хотя и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости. Порция одного продукта хорошо насыщает, долгое время человек может не чувствовать голода. А другой продукт с той же калорийностью может вызвать желание съесть слона", - говорится в сообщении.

В такой список вошли продукты, которые: