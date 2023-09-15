Названы продукты, которые провоцируют сильный голод
Бывают случаи, когда после перекуса возникает еще больший голод. Это происходит из-за продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок.
После употребления каких продуктов возникает еще более сильный голод, сообщила нутрициолог и гастрофизик Оксана Шатрова в Instagram.
Список продуктов
Эксперт рассказала, какие продукты поднимают сахар в крови и провоцируют голод.
В список таких продуктов вошли:
- сладкие фрукты - виноград, манго, ананас и т.д. В самостоятельном виде они достаточно быстро поднимают сахар. Соответственно, он спустя короткое время быстро падает и, как следствие, провоцирует сильный голод
- мороженое - такой продукт содержит большое количество сахара. Поэтому после употребления мороженого быстро хочется есть. Лучше всего есть продукт на десерт
- фитнес-батончики - они обычно высокоуглеводные и содержат малое количество жиров и белков. Ощущение сытости после них продлится недолго
- сладкая выпечка - такие продукты употреблять натощак или как перекус не стоит
- обезжиренная молочная продукция
- сладкая вода, соки и фреш - натощак вызывают сильный голод
Какие продукты надолго утоляют голод
К слову, диетолог Светлана Фус в Instagram назвала список продуктов, которые нужно есть для полного насыщения.
К тому же эксперт говорит, что нужно тщательно пережевывать пищу и не отвлекаться во время еды.
"Как показывает практика, определенные продукты, хотя и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости. Порция одного продукта хорошо насыщает, долгое время человек может не чувствовать голода. А другой продукт с той же калорийностью может вызвать желание съесть слона", - говорится в сообщении.
В такой список вошли продукты, которые:
- содержат большое количество белка - мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.
- жиры, входящие в состав продукта - масла, орехи, авокадо, сливочное масло и сало
- содержат клетчатку - все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, различные виды капусты
Раньше мы сообщали, действительно ли кисломолочный сыр полезен, и нужно ли его есть каждый день.
Также мы писали, полезна ли фасоль и бобовые, и кому есть нельзя.