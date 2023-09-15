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Названы продукты, которые провоцируют сильный голод

Пятница 15 сентября 2023 13:35
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Названы продукты, которые провоцируют сильный голод Какие продукты приводят к сильному голоду (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Оксана Шатрова

Бывают случаи, когда после перекуса возникает еще больший голод. Это происходит из-за продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок.

После употребления каких продуктов возникает еще более сильный голод, сообщила нутрициолог и гастрофизик Оксана Шатрова в Instagram.

Список продуктов

Эксперт рассказала, какие продукты поднимают сахар в крови и провоцируют голод.

В список таких продуктов вошли:

  • сладкие фрукты - виноград, манго, ананас и т.д. В самостоятельном виде они достаточно быстро поднимают сахар. Соответственно, он спустя короткое время быстро падает и, как следствие, провоцирует сильный голод
  • мороженое - такой продукт содержит большое количество сахара. Поэтому после употребления мороженого быстро хочется есть. Лучше всего есть продукт на десерт
  • фитнес-батончики - они обычно высокоуглеводные и содержат малое количество жиров и белков. Ощущение сытости после них продлится недолго
  • сладкая выпечка - такие продукты употреблять натощак или как перекус не стоит
  • обезжиренная молочная продукция
  • сладкая вода, соки и фреш - натощак вызывают сильный голод

Какие продукты надолго утоляют голод

К слову, диетолог Светлана Фус в Instagram назвала список продуктов, которые нужно есть для полного насыщения.

К тому же эксперт говорит, что нужно тщательно пережевывать пищу и не отвлекаться во время еды.

"Как показывает практика, определенные продукты, хотя и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости. Порция одного продукта хорошо насыщает, долгое время человек может не чувствовать голода. А другой продукт с той же калорийностью может вызвать желание съесть слона", - говорится в сообщении.

В такой список вошли продукты, которые:

  • содержат большое количество белка - мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.
  • жиры, входящие в состав продукта - масла, орехи, авокадо, сливочное масло и сало
  • содержат клетчатку - все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, различные виды капусты

Раньше мы сообщали, действительно ли кисломолочный сыр полезен, и нужно ли его есть каждый день.

Также мы писали, полезна ли фасоль и бобовые, и кому есть нельзя.

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