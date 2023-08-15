UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо продукти, які потрібно замінити в раціоні, щоб покращити своє здоров'я

Які продукти не можна їсти (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перехід на правильне харчування розпочинається з маленьких кроків. Спершу - ви плануєте меню, згодом - зменшуєте розмір порцій, пробуєте виключити з раціону шкідливі продукти та знайти здорову альтернативу.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Галина Сеник в Instagram.

Які продукти замінити

За словами експерта, деякі продукти варто замінити в раціоні, щоб покращити здоров'я. Серед них:

  • цукерки - чорний шоколад
  • сосиски - м'ясо
  • соняшникова олія - лляна, оливкова, горіхова
  • майонез - сметана або йогурт

Завдяки своїй консистенції йогурт є прекрасною основою для експериментів з приправами, рослинними оліями, оцтом, горіхами та сухофруктами.

Гіркий шоколад містить значно менше цукру і жиру, ніж молочний. А от кількість какао в ньому іноді сягає 70-80%.

Завдяки цьому, темний шоколад є чудовою профілактикою онкології, серцево-судинних захворювань та навіть передчасного старіння.

Список корисних продуктів

Морепродукти й риба

У рибі міститься дуже багато вітамінів, мікроелементів та корисних для організму Омега-3 кислот. Найкорисніші види риб і морепродуктів:

  • скумбрія
  • тріска
  • морський окунь
  • палтус
  • сардини
  • мідії
  • омари і креветки 

Зелень і зелені овочі

У зеленому листі містяться вітаміни A, B2, B3, B6, B9, C, E, K. Найкорисніший листовий овоч - шпинат, він містить максимальну кількість корисних речовин. Рекомендується включати до свого раціону:

  • кріп
  • петрушку
  • базилік
  • листя салату

Кисломолочні продукти

Кефір, ряжанка, кисле молоко, сметана і сир краще засвоюються організмом людини, ніж звичайне молоко.

У них багато корисних біфідобактерій, які покращують стан кишківника і чудово впливають на імунітет людини.

Горіхи і сухофрукти

Варто додати до раціону трохи горіхів, адже вони містять корисні вітаміни і мікроелементи.. Також не слід забувати про сухофрукти - чорнослив, родзинки, фініки, сушені персики - можна додавати в каші та випічку.

Овочі 

Щодня варто їсти овочі. Морква містить багато вітаміну А, червоний солодкий болгарський перець - вітаміни А. У бобах багато фосфору, кальцію, а також вітамінів із групи B.

 

Раніше ми повідомляли, які продукти утилізувати після відключення холодильника.

Також ми писали, коли потрібно їсти калину і кому її категорично не можна.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктираціон