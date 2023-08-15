Названы продукты, которые нужно заменить в рационе, чтобы улучшить свое здоровье

Какие продукты заменить

По словам эксперта, некоторые продукты следует заменить в рационе, чтобы улучшить здоровье. Среди них:

конфеты - черный шоколад

сосиски - мясо

подсолнечное масло - льняное, оливковое, ореховое

майонез - сметана или йогурт

Благодаря своей консистенции йогурт является прекрасной основой для экспериментов с приправами, растительными маслами, уксусом, орехами и сухофруктами.

Горький шоколад содержит гораздо меньше сахара и жира, чем молочный. А вот количество какао в нем иногда достигает 70-80%.

Темный шоколад является прекрасной профилактикой онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременного старения.

Список полезных продуктов

Морепродукты и рыба

В рыбе содержится большое количество витаминов, микроэлементов и полезных для организма Омега-3 кислот. Самые полезные виды рыб и морепродуктов:

скумбрия

треска

морской окунь

палтус

сардины

мидии

омары и креветки

Зелень и зеленые овощи

В зеленых листьях содержатся витамины A, B2, B3, B6, B9, C, E, K. Самый полезный листовой овощ - шпинат, он содержит максимальное количество полезных веществ. Рекомендуется включать в свой рацион:

укроп

петрушку

базилик

листья салата

Кисломолочные продукты

Кефир, ряженка, простокваша, сметана и сыр лучше усваиваются организмом человека, чем обычное молоко.

В них много полезных бифидобактерий, улучшающих состояние кишечника и прекрасно влияющих на иммунитет человека.

Орехи и сухофрукты

Следует добавить в рацион немного орехов, ведь они содержат полезные витамины и микроэлементы. Также не следует забывать о сухофруктах - черносливе, изюме, финике, сушеных персиках - можно добавлять в каши и выпечку.

Овощи

Каждый день следует есть овощи. Морковь содержит много витамина А, красный сладкий болгарский перец - витамины А. В бобах много фосфора, кальция, а также витаминов из группы B.