Названо продукти, які потрібно прибрати зі свого раціону: чим їх замінити

Неможливо все життя дотримуватися правил здорового харчування, але хоча б іноді варто з поміж деяких продуктів обирати корисні. Адже шкідливі продукти можуть бути по-справжньому небезпечними для здоров'я,

Про те, що потрібно замінити у своєму раціоні, розповіла нутриціолог Софія Мельнік в Instagram .

Соняшникову магазинну олію на оливкову або кокосову

За словами експерта, соняшникова олія масового виробництва вже давно немає нічого спільного з користю.

"Зараз ніхто не вичавлює насіння, а воно разом зі лушпинням заливається хімічними розчином, далі цей продукти проходить ще низку обробок, очищування та відбілювання", - йдеться у повідомленні.

Головна мета виробника це продовжити термін придатності, а для цього максимально видаляються корисні речовини, адже саме через них продукт і псується.

Замініть білу муку на цільнозернову

Нутриціолог радить замінити таку муку на або гречану, вівсяну, кокосову або з бобових. Біла мука складається на 80% з крохмалю.

"Найприкріше що з неї видаляються усе найкорисніше - оболонку зерна, клітковину, і на додачу ще відбілюють хімічними сполуками", - каже експерт.

Замініть солодкі газовані напої

Такі напої можна замінити на комбучу, квас, або мінеральні води, які насичені електролітами.

Також можна у воду додати хлорофіл - він надасть смак м’яти воді та збагатить організм магнієм, міддю та натрієм.

"Я думаю, що вже всі знають що в 1 л Coca-Cola - 100 г цукру", - йдеться у повідомленні.

Приберіть перекуси

Перекуси рано чи пізно призведуть до інсулінорезистентності та поганих наслідків. При кожному прийомі їжі, навіть якщо це один горішок або пів яблучка завищується рівень інсуліну у крові.

Не забувайте про сон

Сон дуже важлива складова здоров‘я. Нутриціолог каже, що це найкращі ліки.

Саме під час адекватного сну, а саме 7-8 годин без прокидання та з 22:00-23:00 активується більшість органів.

Недостаток сну призведе до швидкого старіння організму.