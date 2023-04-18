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Названо продукти, які ніколи не псуються

Які продукти можуть зберігатися довго (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Їсти продукти, термін придатності яких минув, дуже ризиковано. Однак, є ряд продуктів, про придатність яких можна не турбуватися зовсім, оскільки вони не псуються довгі роки.

Які продукти ніколи не зіпсуються - читайте на Styler нижче.

Натуральний мед

Якщо у мед не додавалися інші інгредієнти, то він може зберігатися необмежений час.

Рис

З усіх круп безумовним лідером є рис, який має необмежений термін зберігання. Якщо крупа шліфована, то потрібно стежити за тим, щоб у ній не завелися комахи.

Зберігати необхідно при температурі в межах 4-5 градусів тепла.

Сіль та цукор

Якщо зберігати такі продукти в сухому приміщенні, то вони зберігатимуться досить довго. Зокрема, через високу вологість продукти просто кам’яніють, але смакових властивостей не втрачають.

Оцет

Якщо зберігати оцет у темному місці та в герметичній упаковці, то з ним нічого не станеться протягом довгих років.

Сухе молоко

Сухе молоко, виготовлене відповідно до усіх технологічних нормативів, може зберігатися дуже довго, не втрачаючи при цьому свою харчову цінність. Єдина умова для цього: зберігати продукт необхідно в герметично закритій місткості.

Макарони

Вартість макаронів більш ніж доступна і до того ж вони добре зберігаються.

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