Названо продукти, які ніколи не псуються

Їсти продукти, термін придатності яких минув, дуже ризиковано. Однак, є ряд продуктів, про придатність яких можна не турбуватися зовсім, оскільки вони не псуються довгі роки.
Які продукти ніколи не зіпсуються - читайте на Styler нижче.
Якщо у мед не додавалися інші інгредієнти, то він може зберігатися необмежений час.
З усіх круп безумовним лідером є рис, який має необмежений термін зберігання. Якщо крупа шліфована, то потрібно стежити за тим, щоб у ній не завелися комахи.
Зберігати необхідно при температурі в межах 4-5 градусів тепла.
Якщо зберігати такі продукти в сухому приміщенні, то вони зберігатимуться досить довго. Зокрема, через високу вологість продукти просто кам’яніють, але смакових властивостей не втрачають.
Якщо зберігати оцет у темному місці та в герметичній упаковці, то з ним нічого не станеться протягом довгих років.
Сухе молоко, виготовлене відповідно до усіх технологічних нормативів, може зберігатися дуже довго, не втрачаючи при цьому свою харчову цінність. Єдина умова для цього: зберігати продукт необхідно в герметично закритій місткості.
Вартість макаронів більш ніж доступна і до того ж вони добре зберігаються.
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