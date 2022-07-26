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Эти продукты нельзя есть ежедневно: повышают давление и нагружают сердце

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Вторник 26 июля 2022 11:48
Эти продукты нельзя есть ежедневно: повышают давление и нагружают сердце Какие проукты нельзя есть ежедневно (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже самые полезные и натуральные продукты нельзя употреблять ежедневно. Они могут навредить организму и создавать дополнительную нагрузку.

Какие продукты лучше убрать из ежедневного рациона, пишет Elle.

Мясо

Диетологи не рекомендуют есть красное мясо ежедневно. Все потому, что на его переваривание организм тратит не менее 6-8 часов. Лучше всего заменить его рыбой хотя бы несколько раз в неделю. Также можно разнообразить меню индейкой, мясом кролика или цыпленка.

Молоко

Молоко у многих взрослых людей приводит к задержке жидкости в организме, а в результате вы худеете медленнее. Кроме того, молоко синтезируется организмом на молекулы глюкозы - то есть это дополнительная доза сахара, которая откладывается в организме.

Лучше заменить молоко ряженкой, кефиром, греческим йогуртом или айраном.

Вино

Несмотря на то, что красное сухое вино содержит антиоксидант ресвератрол, выпивать его ежедневно не самая лучшая идея. Алкоголь в любом случае поднимает давление, создает нагрузку на кровеносную систему и сердце.

Выпечка

Мало кто знает, но в одном куске торта содержится до 500 ккал. Углеводы создают мощный скачок эндорфинов, а затем их резкое падение, что неизбежно сказывается на настроении. Также сахар в выпечке вызывает зависимость.

Картофель

Кто бы мог подумать, но ежедневное употребление картофеля путем избытка крахмала и углеводов приводит к постепенному увеличению веса. Вместо пюре, фри или жареной лучше выбрать наиболее здоровый вариант - запеченную в морской соли или травах.

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Также диетологи назвали наиболее полезен молочный продукт.

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