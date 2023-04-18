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Названы продукты, которые никогда не портятся

Какие продукты могут храниться долго (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть продукты, срок годности которых истек, очень рискованно. Однако есть ряд продуктов, о пригодности которых можно не беспокоиться совсем, поскольку они не портятся долгие годы.

Какие продукты никогда не испортятся - читайте на Styler ниже.

Натуральный мед

Если в мед не добавлялись другие ингредиенты, он может сохраняться неограниченное время.

Рис

Из всех круп безусловным лидером является рис, имеющий неограниченный срок хранения. Если крупа шлифована, то нужно следить за тем, чтобы в ней не завелись насекомые.

Хранить нужно при температуре в пределах 4-5 градусов тепла.

Соль и сахар

Если хранить такие продукты в сухом помещении, они будут сохраняться достаточно долго. В частности, из-за высокой влажности продукты просто каменеют, но вкусовые свойства не теряют.

Уксус

Если хранить уксус в темном месте и в герметичной упаковке, то с ним ничего не произойдет долгие годы.

Сухое молоко

Сухое молоко, изготовленное в соответствии со всеми технологическими нормативами, может храниться очень долго, не теряя при этом свою пищевую ценность. Единственное условие для этого: хранить продукт нужно в герметично закрытой емкости.

Макароны

Стоимость макарон более чем доступна и к тому же они хорошо сохраняются.

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