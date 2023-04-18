Названы продукты, которые никогда не портятся

Есть продукты, срок годности которых истек, очень рискованно. Однако есть ряд продуктов, о пригодности которых можно не беспокоиться совсем, поскольку они не портятся долгие годы.
Какие продукты никогда не испортятся - читайте на Styler ниже.
Если в мед не добавлялись другие ингредиенты, он может сохраняться неограниченное время.
Из всех круп безусловным лидером является рис, имеющий неограниченный срок хранения. Если крупа шлифована, то нужно следить за тем, чтобы в ней не завелись насекомые.
Хранить нужно при температуре в пределах 4-5 градусов тепла.
Если хранить такие продукты в сухом помещении, они будут сохраняться достаточно долго. В частности, из-за высокой влажности продукты просто каменеют, но вкусовые свойства не теряют.
Если хранить уксус в темном месте и в герметичной упаковке, то с ним ничего не произойдет долгие годы.
Сухое молоко, изготовленное в соответствии со всеми технологическими нормативами, может храниться очень долго, не теряя при этом свою пищевую ценность. Единственное условие для этого: хранить продукт нужно в герметично закрытой емкости.
Стоимость макарон более чем доступна и к тому же они хорошо сохраняются.
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