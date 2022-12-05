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Названо продукти, які не можна їсти, коли болить горло: запам'ятайте їх

Що не можна їсти при болю в горлі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у горлі є дуже частою проблемою багатьох людей та завдає багато незручностей. Така неприємність зазвичай виникає взимку та може відчуватись по-різному.

Про це пише Eat This, Not That.

Багато продуктів та напоїв можуть посилювати роздратування при болі в горлі. Тому варто знати, чого уникати, щоб не зашкодити собі.

Які продукти не варто їсти

Цитрусові фрукти

Усі знають про користь вітаміну С, але під час хвороби його можна приймати у більш легкій формі та уникати кислотності свіжих апельсинів, лимонів чи лайму.

Після приймання таких фруктів горло почне боліти ще більше. Також варто уникати соків та смузі, які приготовані з цитрусових продуктів.

Чипси

Популярні закуски у вигляді чипсів та сухариків будуть гострими для горла, тому викликатимусь біль при ковтанні.

Краще віддати перевагу теплому чаю, у якому розтопити улюблене печиво чи крекер, щоб пом'якшити проковтування.

Гостра їжа

Гостру їжу та соуси важливо уникати при болі у голі. Така їжа тільки подразнить запалену ділянку горла та погіршить стан.

Страви у паніруванні

Мало хто знає, але варто уникати панірування, а саме сухарів, в яких обкатують страви перед смаження. Все тому, що вони будуть ускладнювати процес ковтання.

Сирі овочі

При болі в горлі варто надавати перевагу м'яким стравам. А от сирі овочі корисні, але їхня жорстка структура буде створювати додаткове навантаження на горло, яке і так подразнене.

Додамо, що у деяких людей молочні продукти можуть збільшувати вироблення слизу, з-за чого ви будете частіше кашляти, а біль у горлі посилиться. Так що будьте обережні з цими продуктами.

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