Ученые выяснили, что вакцина от гриппа может защитить от еще одной болезни

Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что вакцинированные от гриппа люди имеют на 40% меньший риск развития болезни Альцгеймера в течение четырех лет после проведения вакцинации.

Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Специалисты в исследовании проверяли связь между вакцинацией от гриппа и риском развития болезни Альцгеймера. В частности, в исследовании участвовали пациенты в возрасте 65 лет и старше.

По словам автора исследования Аврама Бухбиндера, вакцинация против гриппа у пожилых людей снижает риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз.

"Сила защитного эффекта от вакцины увеличивалась с количеством лет, в течение которых человек проводил ежегодную вакцинацию против гриппа. То есть у людей, которые ежегодно вакцинировались против гриппа, наблюдался наименьший риск развития болезни Альцгеймера", - сказал он.

Также согласно результатам исследования, только у 5,1% вакцинированных от гриппа пациентов была обнаружена болезнь Альцгеймера.

Эксперты добавили, что основные механизмы, как вакцинация от гриппа защищает от развития болезни Альцгеймера, требуют дальнейшего изучения.

Что такое болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание, которое прогрессирует в медленном темпе и постепенно уничтожает клетки мозга.

Основные симптомы болезни Альцгеймера: