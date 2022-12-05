Названы продукты, которые нельзя есть, когда болит горло: запомните их

Многие продукты и напитки могут усиливать раздражение при боли в горле. Поэтому следует знать, чего избегать, чтобы не навредить себе.

Какие продукты не стоит есть

Цитрусовые фрукты

Все знают о пользе витамина С, но при болезни его можно принимать в более легкой форме и избегать кислотности свежих апельсинов, лимонов или лайма.

После приема таких фруктов горло начнет болеть еще больше. Также следует избегать соков и смузи, приготовленных из цитрусовых продуктов.

Чипсы

Популярные закуски в виде чипсов и сухариков будут острыми для горла, поэтому будут вызвать боль при глотании.

Лучше отдать предпочтение теплому чаю, в котором растопить любимое печенье или крекер, чтобы смягчить проглатывание.

Острая пища

Острую пищу и соусы важно избегать при голой боли. Такая пища только раздражит воспаленный участок горла и ухудшит состояние.

Блюда в панировке

Мало кто знает, но следует избегать панировки, а именно сухарей, в которых обкатывают блюда перед жаркой. Все потому, что они будут усложнять процесс глотания.

Сырые овощи

При боли в горле следует отдавать предпочтение мягким блюдам. А вот сырые овощи полезны, но их жесткая структура будет создавать дополнительную нагрузку на горло, которая и так раздражена.

У некоторых людей молочные продукты могут увеличивать выработку слизи, из-за чего вы будете чаще кашлять, а боль в горле усилится. Так что будьте осторожны с этими продуктами.