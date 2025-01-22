Назван продукт, который реально "сжигает жир". Но украинцы его не едят

Многие украинцы думают, что есть продукты, которые могут сжигать жир. Действительно ли это так? Существуют ли суперфуды, которые помогут похудеть?

На этот вопрос в интервью РБК-Украина ответил известный фитнес-тренер и нутрициолог, автор крупнейшего в Украине проекта похудения "Наука и здравый смысл" Виктор Мандзяк.

Какой продукт может сжигать жир?

По словам эксперта, любой продукт содержит в себе калории. Но все же есть один продукт, который может активировать жировую ткань. Вот только украинцы его не употребляют.

"Хотя - нет. Все-таки, если говорить о кайенском перце, он содержит в себе вещество капсаицин, которое может активировать бурую жировую ткань, в которой жиры сгорают, образуя тепло. Ну, в принципе, такие эффекты возможны. Но это, опять же, это не тот привычный продукт, в который мы потребляем, он очень острый", - сказал нутрициолог.

"А если говорить об обычных продуктах, то жиросжигающих продуктов, типа как грейпфрут, жиросжигающий или ананас, такого не существует", - резюмировал Виктор.

Какие продукты носят славу жиросжигающих

К основным продуктам, которые сжигают жир и рекомендуются в сети худеющим, относят: овсянку, киноа, гречку, перец, сыр, фасоль, шпинат, яблоки, батат, ягоды годжи, цитрусовые, оливки, жирные сорта рыбы, пряности.

Не забывайте, что только правильное питание и спорт помогут справиться с проблемой лишнего веса.