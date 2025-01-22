ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Назван продукт, который реально "сжигает жир". Но украинцы его не едят

Среда 22 января 2025 12:45
UA EN RU
Назван продукт, который реально "сжигает жир". Но украинцы его не едят Фото: Тренер назвал продукт, который поможет сжечь жир (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Многие украинцы думают, что есть продукты, которые могут сжигать жир. Действительно ли это так? Существуют ли суперфуды, которые помогут похудеть?

На этот вопрос в интервью РБК-Украина ответил известный фитнес-тренер и нутрициолог, автор крупнейшего в Украине проекта похудения "Наука и здравый смысл" Виктор Мандзяк.

Какой продукт может сжигать жир?

По словам эксперта, любой продукт содержит в себе калории. Но все же есть один продукт, который может активировать жировую ткань. Вот только украинцы его не употребляют.

"Хотя - нет. Все-таки, если говорить о кайенском перце, он содержит в себе вещество капсаицин, которое может активировать бурую жировую ткань, в которой жиры сгорают, образуя тепло. Ну, в принципе, такие эффекты возможны. Но это, опять же, это не тот привычный продукт, в который мы потребляем, он очень острый", - сказал нутрициолог.

"А если говорить об обычных продуктах, то жиросжигающих продуктов, типа как грейпфрут, жиросжигающий или ананас, такого не существует", - резюмировал Виктор.

Какие продукты носят славу жиросжигающих

К основным продуктам, которые сжигают жир и рекомендуются в сети худеющим, относят: овсянку, киноа, гречку, перец, сыр, фасоль, шпинат, яблоки, батат, ягоды годжи, цитрусовые, оливки, жирные сорта рыбы, пряности.

Не забывайте, что только правильное питание и спорт помогут справиться с проблемой лишнего веса.

Читайте также о 10 правилах, которые помогут похудеть тем, кто уже все попробовал.

Также мы писали, что есть на ужин украинцам, чтобы худеть и не быть голодными.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровое питание Здоровье
NEWS
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг