Названо проблеми, які виникнуть при неправильному диханні під час тренування

Чим небезпечне неправильне дихання

При неправильному диханні відбувається неправильна робота діафрагми і виникають такі проблеми:

опущення стінок матки

болі внизу живота

нетримання сечі

відсутність організму

Додамо, коли ви виконуєте важку вправу, то можна легко забути про своє дихання. Це відбувається, коли ви настільки зосереджені на зусиллях, які потрібні для виконання руху, що ви повністю забуваєте дихати.

Як правильно дихати під час тренування

Правильне дихання під час виконання вправ дозволяє тілу краще контролювати себе, зберігати спокій і уважність протягом усього тренування. Таким чином можна ввімкнути всі м’язи.

Коли ви робите вдих, то отримуєте кисень, який необхідний організму для функціонування.

Діафрагма - це великий куполоподібний м’яз, який розташований біля основи легенів між грудною кліткою і черевною порожниною. М’язи живота допомагають рухати діафрагму і дають більше сили, щоб спорожнити легені.

За словами тренера Уляни Вернер, під час вдиху легені збільшуються, а діафрагма скорочується. Тоді під час видиху легені зменшуються, а діафрагма навпаки розслабляється.

Під час дихання діафрагма змінює внутрішньочеревний тиск, який сильно пов'язаний із м'язами тазового дна.

Це не тільки може призвести до величезних стрибків артеріального тиску, але й може перешкодити відновленню між підходами.

Як правильно дихати під час тренування (фото: instagram.com/ulyana.verner)