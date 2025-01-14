Названы проблемы, которые возникнут при неправильном дыхании во время тренировки

Чем опасно неправильное дыхание

При неправильном дыхании происходит неправильная работа диафрагмы и возникают следующие проблемы:

опущение стенок матки

боли внизу живота

недержание мочи

отсутствие организма

Добавим, когда вы выполняете тяжелое упражнение, то можно легко забыть о своем дыхании. Это происходит, когда вы настолько сосредоточены на усилиях, которые нужны для выполнения движения, что вы полностью забываете дышать.

Как правильно дышать во время тренировки

Правильное дыхание во время выполнения упражнений позволяет телу лучше контролировать себя, сохранять спокойствие и внимательность на протяжении всей тренировки. Таким образом можно включить все мышцы.

Когда вы делаете вдох, то получаете кислород, который необходим организму для функционирования.

Диафрагма - это большая куполообразная мышца, которая расположена у основания легких между грудной клеткой и брюшной полостью. Мышцы живота помогают двигать диафрагму и дают больше силы, чтобы опорожнить легкие.

По словам тренера Ульяны Вернер, во время вдоха легкие увеличиваются, а диафрагма сокращается. Тогда во время выдоха легкие уменьшаются, а диафрагма наоборот расслабляется.

Во время дыхания диафрагма изменяет внутрибрюшное давление, которое сильно связано с мышцами тазового дна.

Это не только может привести к огромным скачкам артериального давления, но и может помешать восстановлению между подходами.

Как правильно дышать во время тренировки (фото: instagram.com/ulyana.verner)