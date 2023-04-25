Чому не можна вмикати музику в авто: це варто знати водіям

"Звуки" авто

Гучна музика в автомобілі може заглушити важливіші звуки, які можуть попередити про несправності, що виникли в машині. Водій під час руху повинен бути зосереджений, його не повинна відволікати гучна музика.

Сигнали інших машин

Водій, в авто якого гучно грає музика, може не почути, як йому сигналять інші учасники руху. До того ж він може не почути, що йому потрібно поступитися дорогою екстреним службам, що мчать на виклик рятувати людей..

Може виникнути ДТП

Музика може знизити рефлекси водія та відволікти від ситуації на дорозі, що може призвести до ДТП.

Якщо повністю виключати музику водій не хоче, то варто хоча б не вмикати її на повну гучність.

Вимикайте музику під час маніпуляцій на дорозі

Під час проїзду незнайомих розв’язок, у вузьких проїздах та руху заднім ходом слід зменшити гучність всіх джерел звуку. Велика кількість "розумних" автомобілі роблять це автоматично після ввімкнення режиму заднього ходу.