RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему нельзя включать музыку в авто: это следует знать водителям

Почему нельзя громко включать музыку в авто (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед тем, как уехать по делам, большинство автомобилистов включают любимую музыку, чтобы не скучать. Однако некоторые композиции способны спровоцировать водителя на необдуманные поступки и может возникнуть ДТП.

Почему нельзя включать музыку в автомобиле - читайте на Styler ниже.

"Звуки" авто

Громкая музыка в автомобиле может заглушить более важные звуки, которые могут предупредить о возникших в машине неисправностях. Водитель во время движения должен быть сосредоточен, его не должна отвлекать громкая музыка.

Сигналы других машин

Водитель, в авто котором громко играет музыка, может не услышать, как ему сигналят другие участники движения. К тому же он может не услышать, что ему нужно уступить дорогу экстренным службам, мчащимся на вызов спасать людей.

Может произойти ДТП

Музыка может снизить рефлексы водителя и отвлечь от ситуации на дороге, что может привести к ДТП.

Если полностью выключать музыку водитель не хочет, то следует хотя бы не включать ее на полную громкость.

Выключайте музыку во время манипуляций на дороге

При проезде незнакомых развязок, в узких проездах и движении задним ходом следует снизить громкость всех источников звука. Большое количество "умных" автомобилей делают это автоматически после включения режима заднего хода.

Ранее мы сообщали, что может произойти с автомобилем, если заправить полный бак.

Также мы писали, как понять, что ребенка в авто можно перевозить спереди

Читайте РБК-Украина в Google News
автоАвтомобиливодители