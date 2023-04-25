Почему нельзя включать музыку в авто: это следует знать водителям

Перед тем, как уехать по делам, большинство автомобилистов включают любимую музыку, чтобы не скучать. Однако некоторые композиции способны спровоцировать водителя на необдуманные поступки и может возникнуть ДТП.
Почему нельзя включать музыку в автомобиле - читайте на Styler ниже.
Громкая музыка в автомобиле может заглушить более важные звуки, которые могут предупредить о возникших в машине неисправностях. Водитель во время движения должен быть сосредоточен, его не должна отвлекать громкая музыка.
Водитель, в авто котором громко играет музыка, может не услышать, как ему сигналят другие участники движения. К тому же он может не услышать, что ему нужно уступить дорогу экстренным службам, мчащимся на вызов спасать людей.
Музыка может снизить рефлексы водителя и отвлечь от ситуации на дороге, что может привести к ДТП.
Если полностью выключать музыку водитель не хочет, то следует хотя бы не включать ее на полную громкость.
При проезде незнакомых развязок, в узких проездах и движении задним ходом следует снизить громкость всех источников звука. Большое количество "умных" автомобилей делают это автоматически после включения режима заднего хода.
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