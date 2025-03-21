Названо правило "100 секунд", яке допоможе швидко вкласти дитину спати

Батьки знають, що вкласти дитину спати - справжній виклик. Проте існує дієве "право 100 секунд", яке допоможе зробити цей процес швидким і спокійним.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського педіатра Лілі, під ніком "dreamcoach".
За словами лікаря, одна річ матиме величезне значення для того, щоб дитина швидко заснула й навчилися засинати самостійно.
"Все, що я хочу, щоб ви робили, це дивитися на дитину, гладити і рахувати до 100. Не реагуйте, якщо вони метушаться, просто дивіться і не реагуйте", - йдеться у повідомлення.
Для немовлят - це нормально прокидатися. Їм просто потрібен час, щоб знову заснути. Тож якщо дати їм хоча б сто секунд, це може мати величезне значення, і, швидше за все, вони знову заснуть.
У коментарях деякі люди зазначили, що цей метод працює лише для немовлят.
Вкласти дитину спати швидко та без зайвих капризів можна, якщо дотримуватися кількох простих правил:
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@dreamcoach
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