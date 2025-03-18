Чи можна дітям їздити на передньому сидінні в авто: що мають знати всі батьки

Безпека дитини під час поїздок автомобілем - важливе завдання для батьків. Існує ряд правил, які пояснюють, як можна перевозити дитину в авто та чи може вона знаходитися на передньому сидінні під час поїздки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Правоохоронці зазначають, що ризик травм при аварії або різкому гальмуванні зменшують дитячі утримуючі системи. До їх переліку входять автокрісла, бустери або автолюльки, якщо потрібно перевозити немовля. Згідно з правилами, дітей зростом до 150 см батьки повинні перевозити у цих системах на будь-якому сидінні, окрім переднього ряду. Водночас дітей до 3 років можна перевозити на передньому сидінні, якщо автокрісло встановлене проти напрямку руху та відключена фронтальна подушка безпеки.