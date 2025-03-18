ua en ru
Вт, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чи можна дітям їздити на передньому сидінні в авто: що мають знати всі батьки

Вівторок 18 березня 2025 19:07
UA EN RU
Чи можна дітям їздити на передньому сидінні в авто: що мають знати всі батьки Фото: Перевезення дітей в авто (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Безпека дитини під час поїздок автомобілем - важливе завдання для батьків. Існує ряд правил, які пояснюють, як можна перевозити дитину в авто та чи може вона знаходитися на передньому сидінні під час поїздки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Правоохоронці зазначають, що ризик травм при аварії або різкому гальмуванні зменшують дитячі утримуючі системи. До їх переліку входять автокрісла, бустери або автолюльки, якщо потрібно перевозити немовля.

Згідно з правилами, дітей зростом до 150 см батьки повинні перевозити у цих системах на будь-якому сидінні, окрім переднього ряду. Водночас дітей до 3 років можна перевозити на передньому сидінні, якщо автокрісло встановлене проти напрямку руху та відключена фронтальна подушка безпеки.

Штрафи за перевезення дітей без спеціальних систем

Раніше РБК-Україна розповідало про правила перевезення дітей в автомобілях в Україні. Згідно з правилами, діти зростом менше ніж 150 см повинні перебувати в дитячих утримуючих системах (автокріслах, бустерах). Виняток - діти до 3 років, яких можна перевозити на передньому сидінні, якщо автокрісло встановлене проти напрямку руху та відключена подушка безпеки. Для дітей старших за 3 роки та зростом до 150 см вимагається автокрісло на задніх сидіннях. Невиконання правил може призвести до штрафу.

Відповідно до законодавства України, за порушення правил перевезення дітей водій може отримати штраф у розмірі 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів). Якщо порушення буде вчинене повторно протягом року, штраф зросте до 850 гривень (50 мінімумів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДР Автомобільний рух Діти
NEWS
Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом
Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я