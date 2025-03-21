RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Названо правило "100 секунд", которое поможет быстро уложить ребенка спать

Назван метод, который поможет быстро уложить ребенка спать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Родители знают, что уложить ребенка спать - настоящий вызов. Однако существует действенное "право 100 секунд", которое поможет сделать этот процесс быстрым и спокойным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского педиатра Лили, под ником "dreamcoach".

Детали метода

По словам врача, одна вещь будет иметь огромное значение для того, чтобы ребенок быстро заснул и научились засыпать самостоятельно.

"Все, что я хочу, чтобы вы делали, это смотреть на ребенка, гладить и считать до 100. Не реагируйте, если они суетятся, просто смотрите и не реагируйте", - говорится в сообщении.

Для младенцев - это нормально просыпаться, им просто нужно время, чтобы снова заснуть. Поэтому если дать им хотя бы сто секунд, это может иметь огромное значение, и, скорее всего, они снова заснут.

В комментариях некоторые люди отметили, что этот метод работает только для младенцев.

Какие способы еще помогают

Уложить ребенка спать быстро и без лишних капризов можно, если придерживаться нескольких простых правил:

  • создайте ритуал перед сном - чтение книги, тихая музыка или легкий массаж помогут настроить ребенка на отдых.
  • придерживайтесь режима - засыпание в одно и то же время стабилизирует биологические часы
  • затемненное помещение и минимум шума способствуют легкому
  • тьма и тишина - затемненное помещение и минимум шума способствуют легкому засыпанию
  • без гаджетов перед сном - яркий свет экранов возбуждает нервную систему, поэтому за час до сна их стоит выключить

Вас может заинтересовать

 

@dreamcoach

Are you responsive or reactive? Follow me on instagram @lilbabysleep for a deep dive on this and steps on what to do next!

original sound - Lil Baby Sleep
Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаДетиЛечение детей