Названо правило "100 секунд", яке допоможе швидко вкласти дитину спати
Батьки знають, що вкласти дитину спати - справжній виклик. Проте існує дієве "право 100 секунд", яке допоможе зробити цей процес швидким і спокійним.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського педіатра Лілі, під ніком "dreamcoach".
Деталі методу
За словами лікаря, одна річ матиме величезне значення для того, щоб дитина швидко заснула й навчилися засинати самостійно.
"Все, що я хочу, щоб ви робили, це дивитися на дитину, гладити і рахувати до 100. Не реагуйте, якщо вони метушаться, просто дивіться і не реагуйте", - йдеться у повідомлення.
Для немовлят - це нормально прокидатися. Їм просто потрібен час, щоб знову заснути. Тож якщо дати їм хоча б сто секунд, це може мати величезне значення, і, швидше за все, вони знову заснуть.
У коментарях деякі люди зазначили, що цей метод працює лише для немовлят.
Які способи ще допомагають
Вкласти дитину спати швидко та без зайвих капризів можна, якщо дотримуватися кількох простих правил:
- створіть ритуал перед сном - читання книжки, тиха музика чи легкий масаж допоможуть налаштувати дитину на відпочинок.
- дотримуйтеся режиму - засинання в один і той самий час стабілізує біологічний годинник
- затемнене приміщення та мінімум шуму сприяють легкому засинанню
- темрява і тиша - затемнене приміщення та мінімум шуму сприяють легкому засинанню
- без гаджетів перед сном - яскраве світло екранів збуджує нервову систему, тому за годину до сну їх варто вимкнути
Вас може зацікавити
- Чи можна дітям їздити на передньому сидінні в авто
- Педіатр також розповіла, як одягати дитину на прогулянку навесні
- В якому віці немовлята починають розрізняти мову
@dreamcoach
Are you responsive or reactive? Follow me on instagram @lilbabysleep for a deep dive on this and steps on what to do next!original sound - Lil Baby Sleep