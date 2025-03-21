Названо правило "100 секунд", которое поможет быстро уложить ребенка спать
Родители знают, что уложить ребенка спать - настоящий вызов. Однако существует действенное "право 100 секунд", которое поможет сделать этот процесс быстрым и спокойным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского педиатра Лили, под ником "dreamcoach".
Детали метода
По словам врача, одна вещь будет иметь огромное значение для того, чтобы ребенок быстро заснул и научились засыпать самостоятельно.
"Все, что я хочу, чтобы вы делали, это смотреть на ребенка, гладить и считать до 100. Не реагируйте, если они суетятся, просто смотрите и не реагируйте", - говорится в сообщении.
Для младенцев - это нормально просыпаться, им просто нужно время, чтобы снова заснуть. Поэтому если дать им хотя бы сто секунд, это может иметь огромное значение, и, скорее всего, они снова заснут.
В комментариях некоторые люди отметили, что этот метод работает только для младенцев.
Какие способы еще помогают
Уложить ребенка спать быстро и без лишних капризов можно, если придерживаться нескольких простых правил:
- создайте ритуал перед сном - чтение книги, тихая музыка или легкий массаж помогут настроить ребенка на отдых.
- придерживайтесь режима - засыпание в одно и то же время стабилизирует биологические часы
- затемненное помещение и минимум шума способствуют легкому
- тьма и тишина - затемненное помещение и минимум шума способствуют легкому засыпанию
- без гаджетов перед сном - яркий свет экранов возбуждает нервную систему, поэтому за час до сна их стоит выключить
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@dreamcoach
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