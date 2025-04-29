Названо поширену помилку, яка заважає накачати "кубики" на животі

Прагнете ідеального пресу, але не бачите результатів після довгих тренувань? Є одна поширена помилка, яку роблять навіть досвідчені спортсмени - і вона повністю нівелює усі зусилля.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог ат тренера Юрія Попка.
За словами експерта, спочатку потрібно сісти на підлогу, далі лягли на спину та покласти руки за голову. Після цього робимо вдих носом, скручуємо тулуб і робимо видих ротом.
Важливо високо тулуб не підіймати, адже так прес працювати не буде. Зокрема, це доволі поширена помилка, через яку не вдається накачати рельєфний прес.
Прес, як і інший м'яз, наприклад, біцепс та трицепс потрібно скорочувати.
"Є ямка і пупок - цю відстань нам потрібно скорочувати. Просто відриваєте лопатки і все. В цьому верхньому положенні затримуємось на секунду, не спішимо, робимо все повільно", - пояснив тренер.
Частота тренувань преса залежить від твоїх цілей, рівня підготовки та загальної програми тренувань.
Якщо мета - плоский живіт або "кубики", то 3-4 рази на тиждень буде достатньо. Прес - це теж м’язи, їм потрібен відпочинок для росту, тому не варто качати щодня.
Дуже важливо поєднувати це з правильним харчуванням і кардіо: жир спалюється не тільки вправами на прес.
Почати качання преса варто з 2-3 разів на тиждень, поступово збільшуючи інтенсивність і об’єм тренування.
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