Названо породи собак, які зовні схожі на левів

Тибетський мастиф

Їх традиційним призначенням була охорона та допомога у випасі худоби. Ззовні тварини схожі на левів.

Тибетські мастифи схожі на левів, що робить їх одними з найбільш затребуваних домашніх тварин у деяких частинах Азії та Європи.

Витривалий й урівноважений собака, любить господаря, але зовні не проявляє свої почуття й іноді справляє враження впертої. По відношенню до незнайомих людей стримана, а іноді навіть агресивна собака.

Чудовий сторож, в нічний час він стає ще уважнішим. Наполегливе й терпляче дресирування щеняти слід починати якомога раніше.

Тибетський мастиф (фото: wikipedia)

Чау-чау

Зовні вони схожі на плюшевого ведмедя або лева. За характером вони примхливі і важко піддаються дресируванню.

Ця порода набуває все більшої популярності, і своєю вражаючою зовнішністю вони обов’язково справлять незабутнє враження.

Сучасні представники чау-чау стали більш декоративними, завдяки селекції, але при цьому зберегли свої характеристики.

Чау-чау (фото: wikipedia)

Леонбергер

Це велика порода собак. За офіційною версією ця порода була виведена в 1846 році Генріхом Есингом, який захотів створити величезного пса, схожого на лева.

Незвичайні собаки своїм зовнішнім виглядом створять затишну атмосферу у вашій родині, адже більше вони нагадують ведмедиків, ніж собак.

Леонбергер (фото: wikipedia)

Цуценя цієї породи схожий на плюшевого ведмедика, але цей етап не триває довго, оскільки собаки ростуть дуже швидко. Вони можуть бути чорного, коричневого або білого та чорного кольорів.

Вони мають інстинкт рятувальника, що може спричинити незручності, адже вони будуть постійно намагатися витягнути вас з води. Це товариські собаки, сповнені енергії і одні з найбільш дружелюбних.

(фото: wikipedia)