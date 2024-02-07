Названо помилки, які всі роблять під час прийому у лікаря

Похід до кабінету лікаря рідко приносить задоволення. Пацієнти можуть робити зовсім неприйнятні речі, які не можна робити на прийомі у лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Неповага до конфіденційності

Експерт з етикету Джекі Вернон-Томпсон розповів, що підслуховувати розмови, коли чекаєте у черзі.

"Якщо вам доводиться чекати в черзі, щоб поговорити з кимось, намагайтеся дотримуватися розумної дистанції", - каже експерт.

Також, коли чекаєте у черзі, не дізнавайтесь про причину візиту іншого пацієнта.

"Побалакайте про погоду чи телешоу. Не питайте, чому вони звертаються за медичною допомогою. Тільки якщо вони самі розповідять цю інформацію, тоді ви можете поставити додаткові запитання", - додав він.

Створення шуму в зоні очікування

Утримайтеся від голосних розмов з незнайомим людям. Люди, які відчувають себе погано, можуть не захотіти чути про "яскраві" описи ваших проблем. Тому розмовляйте з іншими якомога тихіше.

Крім того, використовуйте навушники, якщо ви хочете слухати музику або дивитися відео під час очікування.

Розмова по телефону

Правило шуму поширюється і на телефонні розмови. Якщо вам потрібно прийняти дзвінок, то варто вийти з кімнати очікування.

Подумайте про те, щоб увімкнути на телефоні "режим польоту", перш ніж заходити в медичний заклад. Принаймні, вимкніть звук.

Маска

Якщо у вас кашель, то ви повинні бути в масці в будь-якому медичному закладі. Це для того, щоб захистити всіх, хто може бути вразливим із медичної точки зору.

Якщо ваш прийом до лікаря не залежить від часу та не пов’язаний з вашою хворобою, перенесіть його на той час, коли ви не хворітимете. В іншому випадку одягніть маску.

Не їжте їжу, поки чекаєте

Не їжте в зоні очікування, адже це не ресторан. Недоречно споживати їжу, поки ви чекаєте на прийом.

Запізнюватись

Пунктуальність - це повага до інших пацієнтів, персоналу та лікарів.

Насправді слід прагнути прибути раніше запланованого часу.

Завжди приходьте на кілька хвилин раніше, щоб заповнити або оновити анкету пацієнта.

Ваша пунктуальність допомагає лікарю дотримуватися графіка та зменшити затримки для інших пацієнтів. Однак, якщо вам не виходить прийти на прийом, то про це потрібно сказати заздалегідь.

Бути нечесним

Будьте чесними зі своїм лікарем категорично не можна, адже це впливає на ваш діагноз та лікування.

Приховування інформації лише сприяє втраті часу. Тому варто розповісти про усі ліки, які ви приймали найближчим часом.