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Це складний стан: лікарі розповіли, чим небезпечна низька температура тіла

Вівторок 16 січня 2024 11:08
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Це складний стан: лікарі розповіли, чим небезпечна низька температура тіла Чим небезпечна низька температура тіла (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди часто переживають через підвищення температури тіла. Проте не менш тривожним є і її зниження. Цей серйозний стан називають гіпотермією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що таке гіпотермія

Гіпотермія - це стан, коли тіло людини втрачає тепло швидше, ніж здатне його виробити в достатній кількості.

Часто люди лякаються позначки "40" на термометрі. Проте така температура не є екстреною ситуацією на відміну від гіпотермії. Звісно, за умови, якщо не додаються інші тривожні симптоми, як-от блювання, судоми чи втрата свідомості.

Важливо пам'ятати, якщо ж температура людини опускається до позначки 35 градусів або нижче - це - привід набирати "103". Гіпотермію часто спричиняє холодна погода чи занурення в холодну воду.

Список симптомів

Спочатку людина відчуває тремтіння - так організм щосили намагається себе зігріти. Далі виникають такі симптоми:

  • людина починає говорити нерозбірливо, мовлення стає плутаним
  • дихання сповільнюється, стає поверхневим
  • пульс слабшає
  • людину хилить у сон, вона відчуває сильну слабкість

У немовлят при серйозному переохолодженні спостерігається почервоніння шкіри.

Найнебезпечніше те, що людина не завжди усвідомлює свій стан, оскільки симптоми розвиваються поступово. До того ж сплутаність свідомості в принципі не дозволяє адекватно оцінити ситуацію.

Єдиним надійним способом лікування гіпотермії є зігрівання

Що робити

Лікарі назвали важливі правила допомоги. До них входять:

  • якщо ви підозрюєте, що людина зазнала серйозного переохолодження - викликайте швидку допомогу
  • поки ви чекаєте на допомогу, будьте максимально обережними з людиною. Уникайте різких рухів та гучних звуків, адже це може спричинити нерегулярний ритм серцебиття
  • якщо на людині мокрий одяг - обережно його зніміть, огорніть людину в теплу суху ковдру. Але ніяких розтирань

Причини стану

Причинами гіпотермії є такі приклади ситуацій:

  • одяг, який занадто легкий для певних погодних умов
  • перебування на вулиці в холодну погоду занадто тривалий час
  • неможливість змінити мокрий одяг або переміститися в тепліше місце
  • проживання в будинку, який погано опалюється
  • занурення в холодну воду, наприклад під час плавання на човні

Деякі люди особливо вразливі до пониження температури тіла і швидше можуть розвинути гіпотермію. Насамперед ідеться про:

  • людей старшого віку та маленьких дітей
  • людей із психічними проблемами
  • людей, які мають алкогольну чи наркотичну залежність
  • людей, які мають певні хронічні захворювання, які впливають на здатність організму регулювати температуру тіла

Як вберегтися

Варто пам'ятати про просту абревіатуру COLD (холод):

  • С (cover) - прикрийся: носіть шапку, рукавиці, в деяких випадках помічною буде і балаклава, яка прикриває обличчя
  • O (overexertion) - не пітній: вологий одяг і холодна погода збільшують ризики переохолодження
  • L (layers) - шари одягу: носіть вільний, багатошаровий, легкий одяг
  • D (dry) - сухість: важливо залишатися настільки сухим, наскільки це можливо. Тримайте в сухості руки та ступні, оскільки їх дуже легко намочити через потрапляння снігу

Раніше ми називали орган людини, який ніколи не мерзне.

Також ми писали, через які помилки тепло швидко "виходить" з дому.

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