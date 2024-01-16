Це складний стан: лікарі розповіли, чим небезпечна низька температура тіла
Люди часто переживають через підвищення температури тіла. Проте не менш тривожним є і її зниження. Цей серйозний стан називають гіпотермією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Що таке гіпотермія
Гіпотермія - це стан, коли тіло людини втрачає тепло швидше, ніж здатне його виробити в достатній кількості.
Часто люди лякаються позначки "40" на термометрі. Проте така температура не є екстреною ситуацією на відміну від гіпотермії. Звісно, за умови, якщо не додаються інші тривожні симптоми, як-от блювання, судоми чи втрата свідомості.
Важливо пам'ятати, якщо ж температура людини опускається до позначки 35 градусів або нижче - це - привід набирати "103". Гіпотермію часто спричиняє холодна погода чи занурення в холодну воду.
Список симптомів
Спочатку людина відчуває тремтіння - так організм щосили намагається себе зігріти. Далі виникають такі симптоми:
- людина починає говорити нерозбірливо, мовлення стає плутаним
- дихання сповільнюється, стає поверхневим
- пульс слабшає
- людину хилить у сон, вона відчуває сильну слабкість
У немовлят при серйозному переохолодженні спостерігається почервоніння шкіри.
Найнебезпечніше те, що людина не завжди усвідомлює свій стан, оскільки симптоми розвиваються поступово. До того ж сплутаність свідомості в принципі не дозволяє адекватно оцінити ситуацію.
Єдиним надійним способом лікування гіпотермії є зігрівання
Що робити
Лікарі назвали важливі правила допомоги. До них входять:
- якщо ви підозрюєте, що людина зазнала серйозного переохолодження - викликайте швидку допомогу
- поки ви чекаєте на допомогу, будьте максимально обережними з людиною. Уникайте різких рухів та гучних звуків, адже це може спричинити нерегулярний ритм серцебиття
- якщо на людині мокрий одяг - обережно його зніміть, огорніть людину в теплу суху ковдру. Але ніяких розтирань
Причини стану
Причинами гіпотермії є такі приклади ситуацій:
- одяг, який занадто легкий для певних погодних умов
- перебування на вулиці в холодну погоду занадто тривалий час
- неможливість змінити мокрий одяг або переміститися в тепліше місце
- проживання в будинку, який погано опалюється
- занурення в холодну воду, наприклад під час плавання на човні
Деякі люди особливо вразливі до пониження температури тіла і швидше можуть розвинути гіпотермію. Насамперед ідеться про:
- людей старшого віку та маленьких дітей
- людей із психічними проблемами
- людей, які мають алкогольну чи наркотичну залежність
- людей, які мають певні хронічні захворювання, які впливають на здатність організму регулювати температуру тіла
Як вберегтися
Варто пам'ятати про просту абревіатуру COLD (холод):
- С (cover) - прикрийся: носіть шапку, рукавиці, в деяких випадках помічною буде і балаклава, яка прикриває обличчя
- O (overexertion) - не пітній: вологий одяг і холодна погода збільшують ризики переохолодження
- L (layers) - шари одягу: носіть вільний, багатошаровий, легкий одяг
- D (dry) - сухість: важливо залишатися настільки сухим, наскільки це можливо. Тримайте в сухості руки та ступні, оскільки їх дуже легко намочити через потрапляння снігу
Раніше ми називали орган людини, який ніколи не мерзне.
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