Українцям розповіли, як відшкодувати гроші за лікування в лікарні: це важливо знати

В Україні пацієнти можуть отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі в закладах, які мають договір із НСЗУ. Варто знати, що для цього потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я .

Як отримати відшкодування коштів

Лікування покривається Програмою медичних гарантій, якщо пацієнт перебував в стаціонарі тієї лікарні, яка уклала договір із Національною службою здоров’я за одним із відповідних пакетів.

У закладах із договором лікування за пацієнта оплачує НСЗУ. Якщо з пацієнта взяли кошти за послуги, які сплатила НСЗУ, то у нього є можливість їх повернути.

За кожним пакетом Програми медичних гарантій передбачений перелік послуг, які надавач зобов’язаний надати пацієнтам безоплатно. Наприклад, лікування онкології, медичної допомоги при інсульті чи інфаркті тощо.

Також умовами договору передбачено, що медзаклад зобов'язаний закупити та безоплатно забезпечити пацієнта ліками з Національного переліку основних лікарських засобів.

А також ліками, які постачаються централізовано через закупівлі МОЗ.

Куди звернутися

Якщо вам під час стаціонарного лікування доводиться за власний кошт купувати ліки, то зверніться за роз'ясненням до керівника медичного закладу.

Якщо питання не вдається вирішити, тоді залиште скаргу, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або надішліть лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua.

Також скаргу можна надіслати на листом на пошту за адресою проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

Потрібно додати до скарги якомога більше підтверджень неправомірного вимагання коштів за лікування або ліки. Це можуть бути чеки придбаних ліків, аудіо- чи відеозаписи. Вкажіть правильну назву закладу та імена медпрацівників, які вимагали кошти за медичну послугу чи ліки.

НСЗУ звернеться до закладу з вимогою повернути кошти. Якщо головний лікар не поновлює права пацієнта або не повертає коштів за послуги, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до правоохоронних органів.