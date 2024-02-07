Названы ошибки, которые все делают во время приема у врача

Поход в кабинет врача редко доставляет удовольствие. Пациенты могут делать совершенно неприемлемые вещи, которые нельзя делать на приеме у врача.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Неуважение к конфиденциальности

Эксперт по этикету Джеки Вернон-Томпсон рассказал, что подслушивать разговоры, когда ждете в очереди.

"Если вам приходится ждать в очереди, чтобы поговорить с кем-то, старайтесь соблюдать разумную дистанцию", - говорит эксперт.

Также, когда ждете в очереди, не узнавайте о причине визита другого пациента.

"Поговорите о погоде или телешоу. Не спрашивайте, почему они обращаются за медицинской помощью. Только если они сами расскажут эту информацию, тогда вы можете задать дополнительные вопросы", - добавил он.

Создание шума в зоне ожидания

Удерживайтесь от громких разговоров с незнакомым людям. Люди, которые чувствуют себя плохо, могут не захотеть слышать о "ярких" описаниях ваших проблем. Поэтому разговаривайте с другими как можно тише.

Кроме того, используйте наушники, если вы хотите слушать музыку или смотреть видео во время ожидания.

Разговор по телефону

Правило шума распространяется и на телефонные разговоры. Если вам нужно принять звонок, то следует выйти из комнаты ожидания.

Подумайте о том, чтобы включить на телефоне режим полета, прежде чем заходить в медицинское учреждение. По крайней мере, выключите звук.

Маска

Если у вас кашель, то вы должны быть в маске в любом медицинском заведении. Это для того, чтобы защитить всех, кто может быть уязвим с медицинской точки зрения.

Если ваш прием к врачу не зависит от времени и не связан с вашей болезнью, перенесите его на то время, когда вы не будете болеть. В противном случае наденьте маску.

Не ешьте еду, пока ждете

Не ешьте в зоне ожидания, это ведь не ресторан. Неуместно употреблять пищу, пока вы ждете приема.

Опаздывать

Пунктуальность - это уважение к другим пациентам, персоналу и врачам.

На самом деле нужно стремиться прибыть раньше запланированного времени.

Всегда приходите на несколько минут раньше, чтобы заполнить или обновить анкету пациента.

Ваша пунктуальность помогает врачу соблюдать график и уменьшить задержки для других пациентов. Однако, если вам не выходит прийти на прием, то об этом нужно сказать заранее.

Быть нечестным

Будьте честны со своим врачом категорически нельзя, ведь это влияет на ваш диагноз и лечение.

Сокрытие информации лишь способствует потере времени. Поэтому стоит рассказать обо всех лекарствах, которые вы принимали в ближайшее время.