Названо помилки, які легко "вб’ють" навіть найстильніший образ

Не всі звичні поєднання одягу чи модні прийоми виглядають однаково виграшно на всіх. Деякі із них можуть виглядати погано. Тому ставитись до створення образу потрібно акуратно.
Про це повідомила стиліст Інна Гриненко в Instagram.
За словами експерта, якщо дотримуючись деяких правил, то образ уже буде виглядати більш сучасним та зібраним.
Стиліст каже, що кожен наступний шар одягу повинен бути цупкіший за попередній. Тільки тоді можна досягти ідеального образу.
Експерт радить не забувати про шкарпетки. Там ви не захворієте і буде виглядати стильно.
Чого уникати, щоб не зіпсувати образ (instagram.com/stylist.inna)
Важливо пам'ятати, що верхній образ завжди повинен бути достатньо вільним.
Часто дівчата одягають грубі колготи з тонкими вільними сукнями або спідницями. Однак, це велика помилка.
Загалом, чим тонша тканина, тим тонші колготи повинні бути.
Спортивний одяг повинен бути достатньо об'ємним, хоча б на два розміри більший. Тоді він буде виглядати стильно та у ньому буде зручно.
Під образ важливо підбирати такий колір тілесних колготок, щоб їх майже не було видно на тілі.
Трикотажні облягаючі речі повинні виконувати свою головну роль - втягування.
Часто під час створення образу може вийти так, що буде видна вузька смужка між взуттям і поясним виробом.
Краще зробити більшу відстань, щоб все приховати.
Стиліст радить дотримуватись правила: обтягуючий низ і вільний верх або навпаки.
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