Названо помилки, які легко "вб’ють" навіть найстильніший образ

За словами експерта, якщо дотримуючись деяких правил, то образ уже буде виглядати більш сучасним та зібраним.

Неправильне нашарування

Стиліст каже, що кожен наступний шар одягу повинен бути цупкіший за попередній. Тільки тоді можна досягти ідеального образу.

Яких помилок уникати під час створення образу (instagram.com/stylist.inna)

Голі щиколотки взимку

Експерт радить не забувати про шкарпетки. Там ви не захворієте і буде виглядати стильно.

Чого уникати, щоб не зіпсувати образ (instagram.com/stylist.inna)

Тісний верхній одяг

Важливо пам'ятати, що верхній образ завжди повинен бути достатньо вільним.

Яких помилок уникати під час створення образу (instagram.com/stylist.inna)

Грубі колготи

Часто дівчата одягають грубі колготи з тонкими вільними сукнями або спідницями. Однак, це велика помилка.

Загалом, чим тонша тканина, тим тонші колготи повинні бути.

Коли не можна одягати грубі колготи (instagram.com/stylist.inna)

Облягаючий спортивний одяг

Спортивний одяг повинен бути достатньо об'ємним, хоча б на два розміри більший. Тоді він буде виглядати стильно та у ньому буде зручно.

Яких помилок уникати під час створення образу (instagram.com/stylist.inna)

Неправильний колір тілесних колгот

Під образ важливо підбирати такий колір тілесних колготок, щоб їх майже не було видно на тілі.

Які колготи не можна одягати (instagram.com/stylist.inna)

Тонкий облягаючий трикотаж

Трикотажні облягаючі речі повинні виконувати свою головну роль - втягування.

Яких помилок уникати під час створення образу (instagram.com/stylist.inna)

Неприкрита нога між взуттям і одягом

Часто під час створення образу може вийти так, що буде видна вузька смужка між взуттям і поясним виробом.

Краще зробити більшу відстань, щоб все приховати.

Як не можна створювати образ (instagram.com/stylist.inna)

Скіні з облягаючим верхом

Стиліст радить дотримуватись правила: обтягуючий низ і вільний верх або навпаки.

Яких помилок уникати під час створення образу (instagram.com/stylist.inna)