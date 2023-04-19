Наймодніші спідниці 2023: стиліст показала, що буде в тренді
Модні спідниці у 2023 році приємно дивують своєю різноманітністю. У цьому сезоні кожна дівчина зможе підібрати для себе спідницю, адже варіантів багато. У списку є спідниці зі шкіри та джинсу, саме такі матеріали зроблять вас стильним.
Про це повідомила стиліст Альона Крутова в Instagram.
За її словами, у цьому сезоні будуть популярні спідниці максі, міді та міні. Кожна буде по-особливому стильна.
"Якщо ваш зріст менше середнього, довжину максі варто носити з підборами. А якщо ваш зріст від 170 і вище, вам пощастило, вам можна і без підборів", - йдеться у повідомленні.
Які спідниці будуть у тренді
Ballon skirt
Які спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
Анімалістичний принт
Анімалістичний принт на спідницях буде модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
Мінімалістичний максі
Якщо ви обираєте атласну спідницю, то не забувайте про правильно підібрану білизну, адже така тканина просвічує усі шви.
Які спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
Шкіряні спідниці різної довжини
Сьогодні стильні шкіряні спідниці активно присутні в повсякденних образах, створюючи чудові поєднання на роботу в офіс, на святковий вихід або просто на прогулянку з друзями.
Шкіряні спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
Джинсова спідниця з асиметріями
Цієї весни джинсові спідниці будуть неймовірно модними. Довжину і фасон можна вибирати самостійно.
Які спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
Спідниці з накладними кишенями
Спідниці з накладними кишенями будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
Спідниці міні
Можна обрати не тільки високу посадку. До того ж необов'язково надягати міні тільки на вечірки. Правильно підібрані аксесуари зроблять ваш наряд вдалим для будь-якої події.
Спідниці німі будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)
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