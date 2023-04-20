Названы ошибки, которые легко "убьют" даже самый стильный образ

По словам эксперта, если придерживаясь некоторых правил, образ уже будет выглядеть более современным и собранным.

Неправильное наслоение

Стилист говорит, что каждый последующий слой одежды должен быть плотнее предыдущего. Только тогда можно добиться идеального образа.

Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)

Голые щиколотки зимой

Эксперт советует не забывать о носках. Там вы не заболеете и будет смотреться стильно.

Чего избегать, чтобы не испортить образ (instagram.com/stylist.inna)

Тесная верхняя одежда

Важно помнить, что верхний образ всегда должен быть достаточно свободным.

Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)

Грубые колготки

Часто девочки одевают грубые колготки с тонкими свободными платьями или юбками. Однако это большая ошибка.

В общем, чем более тонкая ткань, тем более тонкие колготы должны быть.

Когда нельзя надевать грубые колготки (instagram.com/stylist.inna)

Облегающая спортивная одежда

Спортивная одежда должна быть достаточно объемной, хотя бы на два размера больше. Тогда он будет смотреться стильно и в ней будет удобно.

Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)

Неправильный цвет телесных колгот

Под образ важно подбирать такой цвет телесных колготок, чтобы их почти не было видно на теле.

Какие колготы нельзя одевать (instagram.com/stylist.inna)

Тонкий облегающий трикотаж

Трикотажные облегающие вещи должны выполнять свою главную роль - втягивание.

Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)

Неприкрытая нога между обувью и одеждой

Часто при создании образа может получиться так, что будет видна узкая полоска между обувью и поясным изделием.

Лучше сделать большее расстояние, чтобы все скрыть.

Как нельзя создавать образ (instagram.com/stylist.inna)

Скини с облегающим верхом

Стилист советует придерживаться правила: обтягивающий низ и свободный верх или наоборот.

Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)