Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2023

На Євробачення поїде дует TVORCHI

Перше місце за результатами голосів суддів і глядачів посів тернопільський дует TVORCHI. Гурту віддали 9 балів судді і 10 - глядачі.

Хлопці виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і одразу вийшли у фаворити Національного відбору.

Цікаво, що TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили з сильним треком Bonfire, але першість тоді здобули Go_A.

Друге місце у бандуристки KRUTЬ. Виконавиця отримала 10 балів від суддів і 8 від глядачів за свою Колискову.

Третє місце посіла Jerry Heil з треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яні Шемаєвій віддали 8 балів судді і 9 - глядачі.

Усього за право представити Україну боролися 10 учасників:

2TONE - Квітка Angelina - Stronger DEMCHUK - Alive FIINKA - Довбуш Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ - Колискова Moisei - I’m Not Alone OY Sound System - Ой, тужу Tember Blanche - Я вдома TVORCHI - Heart Of Steel

Зазначимо, що шоу проходило в укриття задля безпеки учасників. Ведучими стали Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко. До суддівського складу за результатами глядацького голосування увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.

Як голосували глядачі:

1 бал - Angelina

2 бали - OY Sound System

3 бали - Tember Blanche

4 бали - DEMCHUK

5 балів - 2TONE

6 балів - Moisei

7 балів - FIINKA

8 балів - KRUTЬ

9 балів - Jerry Heil

10 балів - TVORCHI

Як голосували судді:

1 бал - Moisei

2 бали - Tember Blanche

3 бали - Angelina

4 бали - 2TONE

5 балів - OY Sound System

6 балів - FIINKA

7 балів - DEMCHUK

8 балів - Jerry Heil

9 балів - TVORCHI

10 балів - KRUTЬ

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2023

Перше місце букмекери віддали Україні ще до того, як було оголошено переможця Нацвідбору. Якщо ми здобудемо перемогу - вона стане другою поспіль, що є безпрецедентним для пісенного конкурсу.

Україні віддають 23%.

Серед головних фаворитів представники Великої Британії, Італії, Швеції та Іспанії. Також експерти пророкують високі місця Норвегії, Франції, Греції, Польщі та Австралії.

Коефіцієнти на перемогу в Євробаченні 2023 (скриншот: eurovisionworld.com)

Де буде конкурс

67-й пісенний конкурс відбудеться у Ліверпулі у Великій Британії, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, яка зараз має назву M&S Bank Arena Liverpool біля річки Мерсі в суботу 13 травня 2023 року.