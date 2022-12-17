Назван победитель Нацотбора на Евровидение 2023

На Евровидение поедет дуэт TVORCHI

Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 - зрители.

Ребята выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора.

Интересно, что TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.

Второе место у бандуристки KRUTЬ. Исполнительница получила 10 баллов от судей и 8 от зрителей и за свою Колискову.

Третье место заняла Jerry Heil с треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яне Шемаевой отдали 8 баллов судьи и 9 - зрители.

Всего за право представить Украину боролись 10 участников:

2TONE - Квітка Angelina - Stronger DEMCHUK - Alive FIINKA - Довбуш Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ - Колискова Moisei - I’m Not Alone OY Sound System - Ой, тужу Tember Blanche - Я вдома TVORCHI - Heart Of Steel

Отметим, что шоу проходило в укрытии для безопасности участников. Ведущими стали Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко. В судейский состав по результатам зрительского голосования вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.

Как голосовали зрители:

1 балл - Angelina

2 балла - OY Sound System

3 балла - Tember Blanche

4 балла - DEMCHUK

5 баллов - 2TONE

6 баллов - Moisei

7 баллов - FIINKA

8 баллов - KRUTЬ

9 баллов - Jerry Heil

10 баллов - TVORCHI

Как голосовали судьи:

1 балл - Moisei

2 балла - Tember Blanche

3 балла - Angelina

4 балла - 2TONE

5 баллов - OY Sound System

6 баллов - FIINKA

7 баллов - DEMCHUK

8 баллов - Jerry Heil

9 баллов - TVORCHI

10 баллов - KRUTЬ

Кому прогнозируют победу на Евровидении 2023 года

Первое место букмекеры отдали Украине еще до того, как был объявлен победитель Нацотбора. Если мы одержим победу - она станет второй подряд, что беспрецедентно для песенного конкурса.

Украине отдают 23%.

Среди главных фаворитов представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании. Также эксперты прочат высокие места Норвегии, Франции, Греции, Польши и Австралии.

Коэффициенты на победу в Евровидении 2023 года (скриншот: eurovisionworld.com)

Где будет конкурс

67-й песенный конкурс состоится в Ливерпуле в Великобритании, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.

Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena, которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool у реки Мерси в субботу 13 мая 2023 года.