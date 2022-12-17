Назван победитель Нацотбора на Евровидение 2023

Финал Нацотбора на Евровидение 2023 года состоялся 17 декабря и определил победителя, который и представит Украину в мае 2023 года в Ливерпуле, Великобритания.
Узнайте, кто победил и смотрите яркие видео шоу – в материале Styler ниже.
Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 - зрители.
Ребята выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора.
Интересно, что TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.
Второе место у бандуристки KRUTЬ. Исполнительница получила 10 баллов от судей и 8 от зрителей и за свою Колискову.
Третье место заняла Jerry Heil с треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яне Шемаевой отдали 8 баллов судьи и 9 - зрители.
Отметим, что шоу проходило в укрытии для безопасности участников. Ведущими стали Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко. В судейский состав по результатам зрительского голосования вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.
1 балл - Angelina
2 балла - OY Sound System
3 балла - Tember Blanche
4 балла - DEMCHUK
5 баллов - 2TONE
6 баллов - Moisei
7 баллов - FIINKA
8 баллов - KRUTЬ
9 баллов - Jerry Heil
10 баллов - TVORCHI
1 балл - Moisei
2 балла - Tember Blanche
3 балла - Angelina
4 балла - 2TONE
5 баллов - OY Sound System
6 баллов - FIINKA
7 баллов - DEMCHUK
8 баллов - Jerry Heil
9 баллов - TVORCHI
10 баллов - KRUTЬ
Первое место букмекеры отдали Украине еще до того, как был объявлен победитель Нацотбора. Если мы одержим победу - она станет второй подряд, что беспрецедентно для песенного конкурса.
Украине отдают 23%.
Среди главных фаворитов представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании. Также эксперты прочат высокие места Норвегии, Франции, Греции, Польши и Австралии.
Коэффициенты на победу в Евровидении 2023 года (скриншот: eurovisionworld.com)
67-й песенный конкурс состоится в Ливерпуле в Великобритании, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.
Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena, которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool у реки Мерси в субботу 13 мая 2023 года.
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