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Назван победитель Нацотбора на Евровидение 2023

Евровидение 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Финал Нацотбора на Евровидение 2023 года состоялся 17 декабря и определил победителя, который и представит Украину в мае 2023 года в Ливерпуле, Великобритания.

Узнайте, кто победил и смотрите яркие видео шоу – в материале Styler ниже.

На Евровидение поедет дуэт TVORCHI

Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 - зрители.

Ребята выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора.

Интересно, что TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.

Второе место у бандуристки KRUTЬ. Исполнительница получила 10 баллов от судей и 8 от зрителей и за свою Колискову.

Третье место заняла Jerry Heil с треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яне Шемаевой отдали 8 баллов судьи и 9 - зрители.

Всего за право представить Украину боролись 10 участников:

  1. 2TONE - Квітка
  2. Angelina - Stronger
  3. DEMCHUK - Alive
  4. FIINKA - Довбуш
  5. Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR
  6. KRUTЬ - Колискова
  7. Moisei - I’m Not Alone
  8. OY Sound System - Ой, тужу
  9. Tember Blanche - Я вдома
  10. TVORCHI - Heart Of Steel

Отметим, что шоу проходило в укрытии для безопасности участников. Ведущими стали Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко. В судейский состав по результатам зрительского голосования вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.

Как голосовали зрители:

1 балл - Angelina
2 балла - OY Sound System
3 балла - Tember Blanche
4 балла - DEMCHUK
5 баллов - 2TONE
6 баллов - Moisei
7 баллов - FIINKA
8 баллов - KRUTЬ
9 баллов - Jerry Heil
10 баллов - TVORCHI

Как голосовали судьи:

1 балл - Moisei
2 балла - Tember Blanche
3 балла - Angelina
4 балла - 2TONE
5 баллов - OY Sound System
6 баллов - FIINKA
7 баллов - DEMCHUK
8 баллов - Jerry Heil
9 баллов - TVORCHI
10 баллов - KRUTЬ

Кому прогнозируют победу на Евровидении 2023 года

Первое место букмекеры отдали Украине еще до того, как был объявлен победитель Нацотбора. Если мы одержим победу - она станет второй подряд, что беспрецедентно для песенного конкурса.

Украине отдают 23%.

Среди главных фаворитов представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании. Также эксперты прочат высокие места Норвегии, Франции, Греции, Польши и Австралии.

Коэффициенты на победу в Евровидении 2023 года (скриншот: eurovisionworld.com)

Где будет конкурс

67-й песенный конкурс состоится в Ливерпуле в Великобритании, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.

Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena, которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool у реки Мерси в субботу 13 мая 2023 года.

Узнайте также, какой прогноз по Евровидению дала таролог.

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Евровидение