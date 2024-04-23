Названо п'ять найкращих майбутніх функцій Windows 11: що нового з'явиться

Смартфон як веб-камера

Незабаром Windows 11 дозволить використовувати ваш смартфон Android як бездротову веб-камеру. Сучасні телефони мають високоякісні камери, і навіть дорогі веб-камери часто не можуть зрівнятися з їхніми можливостями.

Майбутні оновлення Windows дозволять вам використовувати різні камери у ваших смартфонах для відеодзвінків на ПК, застосовувати додаткові ефекти, такі як HDR, та багато іншого.

Microsoft прагне зробити цей досвід максимально зручним, надаючи у Windows 11 спеціальне спливаюче вікно з усіма елементами керування та додатковою інформацією, такою як статус підключення та рівень заряду акумулятора.

Смартфон як веб-камера (фото: Gizchina)

Тісна інтеграція Windows з Copilot

Copilot у Windows, як і раніше, здається інструментом з обмеженим набором корисних функцій, пов'язаних з операційною системою Windows. Однак Microsoft покращує свій новий штучний інтелект, роблячи його здатнішим взаємодіяти з вашим обладнанням.

Найближчим часом ви зможете запросити у Copilot просканувати Wi-Fi мережі, показати інформацію про пристрій, повідомити про заряд батареї, активувати режим економії заряду, звільнити місце у сховищі, зробити знімок екрану, взаємодіяти з функціями доступності та багато іншого.

Ці зміни спрощують роботу з ПК Windows для менш досвідчених користувачів.

Вбудований генератор QR-кодів

Хоча ця функція здається незначною, саме такі деталі часто роблять систему зручнішою у використанні. Одне з майбутніх оновлень Windows надасть можливість створювати QR-коди під час обміну посиланнями, що спростить передачу веб-сайтів між комп'ютерами та смартфонами. Це дозволить уникнути необхідності надсилати собі електронні листи або чекати на синхронізацію журналу Edge.

Генератор QR-кодів (фото: Gizchina)

Режим "Економія енергії"

Microsoft розробляє розширення існуючого режиму енергозбереження для більшої кількості пристроїв, включаючи настільні ПК, які зазвичай не оснащені акумуляторами. Новий режим "Економія енергії" жертвуватиме продуктивністю в обмін на збільшення часу автономної роботи та дозволить знизити енергоспоживання навіть при підключенні до мережі.

Активувати енергозберігаючий режим можна буде через програму "Параметри" або спливаюче вікно "Швидкі налаштування". До області повідомлень буде додано новий значок у вигляді аркуша, який інформує вас про те, що ваша система працює на зниженому рівні продуктивності для економії енергії.

Більше віджетів на екрані блокування

Скоро екран блокування в Windows 11 надаватиме більше корисної інформації. В даний час він підтримує лише віджет погоди, але майбутні оновлення розширять його функціонал. Користувачі зможуть отримати віджети акцій, стану доріг, результатів спортивних матчів та багато іншого.

Деякі користувачі вже отримали доступ до них у квітневому оновленні. Однак, використання цих віджетів буде опціональним, тому у вас, як і раніше, буде можливість використовувати простий і чистий екран блокування на своєму ПК з Windows 11.

На екрані блокування стане більше віджетів (фото: Gizchina)

Бонус: Кнопка оновлення Wi-Fi

Мережевий інтерфейс буде оновлено, увімкнувши спеціальну кнопку для повторного сканування доступних мереж, якщо не виявлена та, яка потрібна вам. Вражає те, що Microsoft не впровадила це раніше.

Кнопка оновлення Wi-Fi (фото: Gizchina)