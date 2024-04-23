Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится

Смартфон в качестве веб-камеры

В скором времени Windows 11 позволит использовать ваш смартфон Android в качестве беспроводной веб-камеры. У современных телефонов высококачественные камеры, и даже дорогие веб-камеры зачастую не могут сравниться с их возможностями.

Предстоящие обновления Windows позволят вам использовать различные камеры в ваших смартфонах для видеозвонков на ПК, применять дополнительные эффекты, такие как HDR, и многое другое.

Microsoft стремится сделать этот опыт максимально удобным, предоставляя в Windows 11 специальное всплывающее окно со всеми элементами управления и дополнительной информацией, такой как статус подключения и уровень заряда аккумулятора.

Смартфон в качестве веб-камеры (фото: Gizchina)

Тесная интеграция Windows с Copilot

Copilot в Windows по-прежнему кажется инструментом с ограниченным набором полезных функций, связанных с операционной системой Windows. Однако Microsoft улучшает свой новый искусственный интеллект, делая его более способным взаимодействовать с вашим оборудованием.

В ближайшее время вы сможете запросить у Copilot просканировать Wi-Fi сети, показать информацию об устройстве, уведомить о заряде батареи, активировать режим экономии заряда, освободить место в хранилище, сделать снимок экрана, взаимодействовать с функциями доступности и многое другое.

Эти изменения призваны упростить работу с ПК Windows для менее опытных пользователей.

Встроенный генератор QR-кодов

Хотя эта функция кажется незначительной, именно такие детали часто делают систему более удобной в использовании. Одно из будущих обновлений Windows предоставит возможность создавать QR-коды при обмене ссылками, что упростит передачу веб-сайтов между компьютерами и смартфонами. Это позволит избежать необходимости отправлять себе электронные письма или ожидать синхронизации журнала Edge.

Генератор QR-кодов (фото: Gizchina)

Режим "Экономия энергии"

Microsoft разрабатывает расширение существующего режима энергосбережения для большего числа устройств, включая настольные ПК, которые обычно не оснащены аккумуляторами. Новый режим "Экономия энергии" будет жертвовать производительностью в обмен на увеличение времени автономной работы и позволит снизить энергопотребление даже при подключении к сети.

Активировать энергосберегающий режим можно будет через приложение "Параметры" или всплывающее окно "Быстрые настройки". В область уведомлений будет добавлен новый значок в виде листа, который информирует вас о том, что ваша система работает на пониженном уровне производительности для экономии энергии.

Больше виджетов на экране блокировки

Скоро экран блокировки в Windows 11 будет предоставлять больше полезной информации. В настоящее время он поддерживает только виджет погоды, но будущие обновления расширят его функционал. Пользователи смогут получить виджеты акций, состояния дорог, результатов спортивных матчей и многое другое.

Некоторые пользователи уже получили доступ к ним в апрельском обновлении. Однако использование этих виджетов будет опциональным, поэтому у вас по-прежнему будет возможность использовать простой и чистый экран блокировки на своем ПК с Windows 11.

На экране блокировки станет больше виджетов (фото: Gizchina)

Бонус: Кнопка обновления Wi-Fi

Сетевой интерфейс будет обновлен, включив специальную кнопку для повторного сканирования доступных сетей, если не обнаружена та, котрая нужна вам. Поразительно, что Microsoft не внедрила это ранее.

Кнопка обновления Wi-Fi (фото: Gizchina)