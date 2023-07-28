Цей овоч викликає проблеми з травленням, алергію та підвищує тиск

Яка шкода для організму

Баклажани мають величезну кількість корисних властивостей, і такий овоч дуже популярний у приготуванні безлічі страв. Важливо, якщо їсти занадто багато баклажанів, то можна знівелювати усі їхні корисні властивості.

Овоч містить багато клітковини та допомагає відчувати ситість і знизити рівень холестерину. До того ж може спричинити неприємні наслідки для травного тракту.

Зокрема, може виникнути здуття живота та роздратування шлунку. Варто уникати цього овочу й людям, які мають алергію на сімейство пасльонових. Якщо після вживання баклажанів у вас починаються висипи, блювота, діарея, почервоніння обличчя, то необхідно відмовитися від цього продукту.

У баклажанах багато алкалоїдів, які можуть бути токсичними, якщо вживати їх регулярно у великих дозах. Алкалоїди можуть перешкодити нормальній роботі організму та призвести до порушення м'язової координації.

Не варто їсти багато баклажанів і вагітним жінкам, адже нітрати можуть призвести до високого кров'яного тиску. Варто їсти їх у дуже обмежених кількостях і людям, які вживають різні ліки, адже їхня взаємодія може бути вкрай непередбачуваною.

Корисні властивості баклажанів

Баклажан - продукт низькокалорійний, його потрібно їсти під час схуднення. Плоди багаті на клітковину, яка виводить з організму не тільки надлишкову рідину, а й шлаки.

Навіть після обсмажування в олії його калорійність все одно буде нижче більшості продуктів. Овоч легко перетравлюються, навіть якщо у людини є проблеми з травленням. У його плодах міститься велика кількість корисних для серця мікроелементів.

Баклажани містять вітаміни групи B, вітамін С та каротин, а також такі необхідні організму мінеральні речовини, як калій, залізо, кальцій, магній, натрій та фосфор. Вітамін С захищає організм від інфекцій та застуд, вітаміни групи B зміцнюють нервову систему, сприяють боротьбі із безсонням та депресією.

Як вибирати баклажани

У баклажані є речовина - соланін, яка корисна в невеликій кількості. Саме соланін надає плодам трохи гіркий смак. А у перезрілому плоді соланіну занадто багато, що може спровокувати проблеми зі шлунком та подразнення стравоходу.

Молодий плід легко впізнати за станом шкірки та плодоніжки. Якщо плодоніжка коричневого кольору, такий баклажан зірваний був уже давно. Шкірка має бути без коричневих плям, молодий баклажан не буває сухим.