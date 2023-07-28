Этот овощ вызывает проблемы с пищеварением, аллергию и повышает давление

Какой вред для организма

Баклажаны обладают огромным количеством полезных свойств, и такой овощ очень популярен в приготовлении множества блюд. Важно, если есть слишком много баклажанов, то можно снивелировать все их полезные свойства.

Овощ содержит много клетчатки и помогает ощущать сытость и снизить уровень холестерина. К тому же может вызвать неприятные последствия для пищеварительного тракта.

В частности, может возникнуть вздутие живота и раздражение желудка. Следует избегать этого овоща и людям, имеющим аллергию на семейство пасленовых. Если после употребления баклажанов у вас начинаются сыпь, рвота, диарея, покраснение лица, то необходимо отказаться от этого продукта.

В баклажанах много алкалоидов, которые могут быть токсичными, если употреблять их регулярно в больших дозах. Алкалоиды могут помешать нормальной работе организма и привести к нарушению мышечной координации.

Не стоит есть много баклажанов и беременным женщинам, ведь нитраты могут привести к высокому давлению крови. Следует есть их в очень ограниченных количествах и людям, которые употребляют разные лекарства, ведь их взаимодействие может быть крайне непредсказуемым.

Полезные свойства баклажанов

Баклажан - продукт низкокалорийный, его нужно есть во время похудения. Плоды богаты клетчаткой, которая выводит из организма не только избыточную жидкость, но и шлаки.

Даже после обжаривания в растительном масле его калорийность все равно будет ниже большинства продуктов. Овощ легко переваривается, даже если у человека есть проблемы с пищеварением. В его плодах содержится большое количество полезных для сердца микроэлементов.

Баклажаны содержат витамины группы B, витамин С и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Витамин С защищает организм от инфекций и простуд, витамины группы B укрепляют нервную систему, способствуют борьбе с бессонницей и депрессией.

Как выбирать баклажаны

В баклажане есть вещество - соланин, которое полезно в небольшом количестве. Именно соланин придает плодам немного горький вкус. А в перезрелом плоде солонина слишком много, что может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода.

Молодой плод легко узнать по состоянию кожуры и плодоножки. Если плодоножка коричневого цвета, такой баклажан был сорван уже давно. Кожура должна быть без коричневых пятен, молодой баклажан не бывает сухим.