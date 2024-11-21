Названо овоч, який потрібно їсти всім щодня
Експерт назвав овоч, який забезпечує більшість вітамінів і мікроелементів, необхідних вам щодня, і це не те, чого ви могли б очікувати.
Про який корисний овоч йде мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok нутриціолога Блейка Лівінгуда.
Який овоч треба їсти всім щодня без виключення
Лікар Блейк Лівінгуд, вважає, шо огірок дуже корисний для вашого організму, якщо споживати його регулярно.
У відео, опублікованому в TikTok, медик сказав, що огірки містять більшість вітамінів, мінералів і мікроелементів, які вам потрібні щодня.
Він також звернув увагу на поширену помилкову думку про те, що огірки - це овочі, описавши їх як "ботанічно фрукти", хоча їх вважають овочами.
Він пояснив, що хоча енергетичні напої, такі як Red Bull і Monster, містять вітаміни групи В та електроліти для підвищення продуктивності, ніщо не може зрівнятися з природними інгредієнтами.
Крім вітамінів B1, B2 і B3, огірки сприяють багатьом іншим процесам в організмі і є джерелом кальцію, магнію та фосфору, яких більшості людей не вистачає.
Також з огірка ми отримуємо додаткову кількість клітковини, яка допоможе схуднути та зробить нас ситішими.
@drlivingood
Here is nature's solution to low energy without the energy drinks!original sound - Livingood Daily
Читайте також, які 5 продуктів на сніданок знизять ваш тиск та нададуть бадьорості.
Дізнайтеся, який тип хліба, з яким можна схуднути та знизити холестерин.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.