Названо овоч, який потрібно їсти всім щодня

Експерт назвав овоч, який забезпечує більшість вітамінів і мікроелементів, необхідних вам щодня, і це не те, чого ви могли б очікувати.

Про який корисний овоч йде мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok нутриціолога Блейка Лівінгуда.

Який овоч треба їсти всім щодня без виключення

Лікар Блейк Лівінгуд, вважає, шо огірок дуже корисний для вашого організму, якщо споживати його регулярно.

У відео, опублікованому в TikTok, медик сказав, що огірки містять більшість вітамінів, мінералів і мікроелементів, які вам потрібні щодня.

Він також звернув увагу на поширену помилкову думку про те, що огірки - це овочі, описавши їх як "ботанічно фрукти", хоча їх вважають овочами.

Він пояснив, що хоча енергетичні напої, такі як Red Bull і Monster, містять вітаміни групи В та електроліти для підвищення продуктивності, ніщо не може зрівнятися з природними інгредієнтами.

Крім вітамінів B1, B2 і B3, огірки сприяють багатьом іншим процесам в організмі і є джерелом кальцію, магнію та фосфору, яких більшості людей не вистачає.

Також з огірка ми отримуємо додаткову кількість клітковини, яка допоможе схуднути та зробить нас ситішими.