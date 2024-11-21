Назван овощ, которые нужно есть всем каждый день

Эксперт назвал овощ, обеспечивающий большинство витаминов и микроэлементов, необходимых вам каждый день, и это не то, чего вы могли бы ожидать.

О каком полезным овоще идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok нутрициолога Блейка Ливингуда.

Какой овощ нужно есть всем каждый день без исключения

Врач Блейк Ливингуд считает, что огурец очень полезен для вашего организма, если потреблять его регулярно.

На видео, опубликованном в TikTok, медик сказал, что огурцы содержат большинство витаминов, минералов и микроэлементов, которые вам нужны каждый день.

Он также обратил внимание на распространенное заблуждение о том, что огурцы - это овощи, описав их как "ботанически фрукты", хотя их считают овощами.

Он объяснил, что хотя энергетические напитки, такие как Red Bull и Monster, содержат витамины группы В и электролиты для повышения производительности, ничто не может сравниться с природными ингредиентами.

Кроме витаминов B1, B2 и B3, огурцы способствуют многим другим процессам в организме и являются источником кальция, магния и фосфора, которых большинству не хватает.

Также из огурца мы получаем дополнительное количество клетчатки, которое поможет похудеть и сделает нас сытнее.