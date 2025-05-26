Названа недорогая рыба, которая намного полезнее лосося: и это не скумбрия

Цена на лосось в последнее время продолжает расти. Эту рыбу могут себе позволить не все украинцы.

Чем можно заменить лосось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Чем заменить дорогой лосось

Лосось имеет очень схожие свойства с другой рыбой, которая в последнее время не является такой модной. Дело в том, что лосось, который выращен в искусственных условиях, не имеет таких полезных свойств, как дикий.

Однако есть и другая не очень популярная рыба, которая также имеет очень схожие характеристики с лососевыми, и по гораздо более доступной цене.

Анчоусы и сардины - это рыбы, которые называются прибрежными, потому что их вылавливают у побережья, а не в открытом море, а по питательности они очень похожи на лосося, поскольку в них еще больше Омега-3.

Эти количества, в случае лосося, близки к 2,2 грамма на 100. Скумбрия и ставрида имеют схожие свойства, но здесь проявляется разница в цене. Цена анчоусов и сардин вдвое ниже лосося, и это зависит от способа вылова животных и места их происхождения.

Чем так полезны сардины

Источник Омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК)

Это, пожалуй, самое важное преимущество сардины. Омега-3 кислоты являются незаменимыми для организма, поскольку он не может производить их самостоятельно. Они играют ключевую роль в:

Здоровье сердца и сосудов

Снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови, предотвращают образование тромбов, снижают артериальное давление и уменьшают риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Уменьшении воспаления

Омега-3 обладают мощными противовоспалительными свойствами, что помогает бороться с хроническими воспалениями в организме, которые являются причиной многих заболеваний, включая артрит.

Функции мозга и нервной системы

Они необходимы для нормального развития и функционирования мозга, улучшают когнитивные функции, память и концентрацию, а также могут помогать в борьбе с депрессией и тревожностью.

Здоровье глаз

Способствуют профилактике возрастной дегенерации желтого пятна.

Высокое содержание белка

Сардина является отличным источником высококачественного белка, который необходим для строительства и восстановления тканей, производства ферментов и гормонов, а также для поддержания мышечной массы. В 100 г сардин может содержаться более 20 г белка, что покрывает значительную часть суточной потребности.

Богата витамином D

Это один из немногих пищевых продуктов, содержащих значительное количество витамина D, который является критически важным для: