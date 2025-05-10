Названо небезпеку сонцезахисних кремів, про яку ви навіть не здогадувалися

Яку загрозу несуть сонцезахисні креми

Як зазначає дерматолог, це не веде до зменшення кількості випадків злоякісних новоутворень шкіри. Однією з причин може бути як неправильне використання кремів, так і їхній небезпечний хімічний склад.

На думку фахівчині, деякі компоненти у складі сонцезахисних засобів становлять серйозну загрозу не тільки для людського організму, а й для навколишнього середовища, особливо водних екосистем. Йдеться насамперед про оксибензон (бензофенон-3), октил метоксициннамат (етилгексил метоксициннамат) та октиноксат - речовини, які входять до складу багатьох популярних засобів для захисту від сонця.

Зокрема, оксибензон є одним із найвивченіших інгредієнтів. Він здатен ефективно захищати шкіру від УФ-випромінювання, але при цьому надзвичайно токсичний для морського середовища.

Навіть мізерні концентрації - 62 частини на трильйон - можуть завдати непоправної шкоди кораловим поліпам і водоростям. За оцінками експертів, щороку у тропічних регіонах змивається до 6 тисяч тонн таких засобів із людського тіла та ще 14 тисяч тонн потрапляє в океан через зливи.

В деяких країнах заборонили SPF

Негативні наслідки починають проявлятись уже за 18-48 годин після потрапляння хімікатів у воду - руйнуються водорості та корали, що є основою життя багатьох морських екосистем.

Першими на проблему звернули увагу США, країни Карибського басейну та Гаваї. З 2020 року там заборонено використання косметики, яка містить небезпечні інгредієнти.

"Реагує і індустрія краси: бренди La Roche Posay, A-Derma, Caudalie, Avene та інші вже почали випускати "еко-френдлі" продукти - без оксибензону, силіконів та мікропластику", - розповідає Ольга.

Експерти закликають споживачів уважно читати склад сонцезахисних засобів і обирати ті, що безпечні як для шкіри, так і для природи.