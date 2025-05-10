Названа опасность солнцезащитных кремов, о которой вы даже не догадывались

Какую угрозу несут солнцезащитные кремы

Как отмечает дерматолог, это не ведет к уменьшению количества случаев злокачественных новообразований кожи. Одной из причин может быть как неправильное использование кремов, так и их опасный химический состав.

По мнению специалиста, некоторые компоненты в составе солнцезащитных средств представляют серьезную угрозу не только для человеческого организма, но и для окружающей среды, особенно водных экосистем. Речь идет прежде всего об оксибензоне (бензофенон-3), октил метоксициннамате (этилгексил метоксициннамат) и октиноксате - веществах, которые входят в состав многих популярных средств для защиты от солнца.

В частности, оксибензон является одним из самых изученных ингредиентов. Он способен эффективно защищать кожу от УФ-излучения, но при этом чрезвычайно токсичен для морской среды.

Даже мизерные концентрации - 62 части на триллион - могут нанести непоправимый вред коралловым полипам и водорослям. По оценкам экспертов, ежегодно в тропических регионах смывается до 6 тысяч тонн таких средств с человеческого тела и еще 14 тысяч тонн попадает в океан из-за ливней.

В некоторых странах запретили SPF

Негативные последствия начинают проявляться уже через 18-48 часов после попадания химикатов в воду - разрушаются водоросли и кораллы, которые являются основой жизни многих морских экосистем.

Первыми на проблему обратили внимание США, страны Карибского бассейна и Гавайи. С 2020 года там запрещено использование косметики, которая содержит опасные ингредиенты.

"Реагирует и индустрия красоты: бренды La Roche Posay, A-Derma, Caudalie, Avene и другие уже начали выпускать "эко-френдли" продукты - без оксибензона, силиконов и микропластика", - рассказывает Ольга.

Эксперты призывают потребителей внимательно читать состав солнцезащитных средств и выбирать те, которые безопасны как для кожи, так и для природы.