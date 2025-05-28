Названо небезпеку хлібу грубого помелу, про яку ніхто не здогадувався

У сучасному світі, де панує культ здорового способу життя, хліб грубого помелу, цільнозерновий або висівковий, вважається майже панацеєю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, в чому небезпека такого продукту, який вважається здоровим.

Так, цільнозерновий хліб безумовно має свої переваги - він багатий на клітковину, вітаміни групи В, мінерали. Проте, саме жорсткість і необробленість його компонентів стають джерелом потенційних проблем.

Фітинова кислота - "викрадач" мінералів

Однією з головних прихованих небезпек цільнозернового хліба є високий вміст фітинової кислоти (або фітатів). Це природна сполука, що міститься в оболонці злакових, бобових, горіхів і насіння. Вона є захисним механізмом рослин.

Фітинова кислота має здатність зв'язувати важливі мінерали, такі як кальцій, залізо, цинк і магній, утворюючи нерозчинні комплекси. Це значно знижує їхню біодоступність, тобто здатність організму засвоювати ці мінерали з їжі.

При регулярному та надмірному споживанні продуктів з високим вмістом фітинової кислоти (якщо вони не пройшли належної обробки) може розвиватися дефіцит цих життєво важливих мінералів, що може призвести до:

Остеопорозу

Дефіцит кальцію та магнію послаблює кістки.

Анемії

Недолік заліза може спричинити залізодефіцитну анемію.

Погіршення імунітету

Нестача цинку негативно впливає на імунну систему.

Проблем з нервовою системою

Дефіцит магнію може викликати втому, дратівливість, судоми.

Традиційні методи приготування хліба, такі як тривала ферментація (на заквасці) або замочування зерна, допомагають нейтралізувати значну частину фітинової кислоти, активуючи фермент фітазу. Однак, більшість масових виробників хліба не використовують ці тривалі та дорогі процеси.

Подразнення ШКТ та загострення захворювань

Незважаючи на користь клітковини, її надмірна кількість або особлива груба структура може бути небезпечною для людей з певними проблемами травлення.

Для кого небезпечно

Хліб грубого помелу може викликати подразнення слизової оболонки шлунка та кишечника у людей, які страждають на:

Гастрит

Особливо в стадії загострення або з підвищеною кислотністю.

Виразкову хворобу шлунка або дванадцятипалої кишки

Грубі волокна можуть механічно пошкоджувати уражені ділянки слизової.

Коліт та ентерит

Запальні процеси в кишечнику можуть посилюватися під впливом жорсткої клітковини.

Синдром подразненого кишечника (СПК)

У деяких людей з СПК груба клітковина може провокувати здуття, болі та порушення стільця.

Симптоми

Надмірне споживання може викликати здуття живота, підвищене газоутворення, болі та діарею або запор, залежно від індивідуальної реакції.

Кому варто бути обережним з хлібом грубого помелу?

Людям із захворюваннями ШКТ

Гастрит, виразка, коліт у стадії загострення.

Дітям до певного віку

Їхня травна система ще не до кінця сформована для перетравлення великих об'ємів грубої клітковини.

Людям з дефіцитом мінералів

Особливо заліза, кальцію, цинку.

Людям з підвищеною чутливістю до глютену (без целіакії)

Деяким може бути важко перетравлювати навіть "корисні" цільнозернові продукти.