Названа опасность хлеба грубого помола, о которой никто не догадывался

В современном мире, где царит культ здорового образа жизни, хлеб грубого помола, цельнозерновой или отрубной, считается почти панацеей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в чем опасность такого продукта, который считается здоровым.

Так, цельнозерновой хлеб безусловно имеет свои преимущества - он богат клетчаткой, витаминами группы В, минералами. Однако, именно жесткость и необработанность его компонентов становятся источником потенциальных проблем.

Фитиновая кислота - "похититель" минералов

Одной из главных скрытых опасностей цельнозернового хлеба является высокое содержание фитиновой кислоты (или фитатов). Это природное соединение, содержащееся в оболочке злаковых, бобовых, орехов и семян. Оно является защитным механизмом растений.

Фитиновая кислота обладает способностью связывать важные минералы, такие как кальций, железо, цинк и магний, образуя нерастворимые комплексы. Это значительно снижает их биодоступность, то есть способность организма усваивать эти минералы из пищи.

При регулярном и чрезмерном потреблении продуктов с высоким содержанием фитиновой кислоты (если они не прошли надлежащей обработки) может развиваться дефицит этих жизненно важных минералов, что может привести к:

Остеопорозу

Дефицит кальция и магния ослабляет кости.

Анемии

Недостаток железа может вызвать железодефицитную анемию.

Ухудшение иммунитета

Недостаток цинка негативно влияет на иммунную систему.

Проблем с нервной системой

Дефицит магния может вызвать усталость, раздражительность, судороги.

Традиционные методы приготовления хлеба, такие как длительная ферментация (на закваске) или замачивание зерна, помогают нейтрализовать значительную часть фитиновой кислоты, активируя фермент фитазу. Однако, большинство массовых производителей хлеба не используют эти длительные и дорогостоящие процессы.

Раздражение ЖКТ и обострение заболеваний

Несмотря на пользу клетчатки, ее чрезмерное количество или особая грубая структура может быть опасной для людей с определенными проблемами пищеварения.

Для кого опасно

Хлеб грубого помола может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника у людей, страдающих:

Гастритом

Особенно в стадии обострения или с повышенной кислотностью.

Язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки

Грубые волокна могут механически повреждать пораженные участки слизистой.

Колит и энтерит

Воспалительные процессы в кишечнике могут усиливаться под воздействием жесткой клетчатки.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

У некоторых людей с СРК грубая клетчатка может провоцировать вздутие, боли и нарушения стула.

Симптомы

Чрезмерное потребление может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование, боли и диарею или запор, в зависимости от индивидуальной реакции.

Кому стоит быть осторожным с хлебом грубого помола?

Людям с заболеваниями ЖКТ

Гастрит, язва, колит в стадии обострения.

Детям до определенного возраста

Их пищеварительная система еще не до конца сформирована для переваривания больших объемов грубой клетчатки.

Людям с дефицитом минералов

Особенно железа, кальция, цинка.

Людям с повышенной чувствительностью к глютену (без целиакии)

Некоторым может быть трудно переваривать даже "полезные" цельнозерновые продукты.