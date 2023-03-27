Названо найпопулярніші університети України

Міжнародні експерти оцінили 181 український державний вищий навчальний заклад та склали рейтинг найпопулярніших у 2023 році.
Результати оприлюднив ресурс UniRank, який власне й склав цей рейтинг.
При оцінюванні експерти зважали на наступні характеристики ВНЗ:
"Наша мета полягає в тому, щоб створити неакадемічну таблицю рейтингу найкращих державних українських університетів на основі дійсних, неупереджених і невпливових веб-метрик, наданих незалежними джерелами веб-аналітики, а не даних, наданих самими університетами", - заявляють експерти.
Рейтинг очолив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Друге місце зайняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
На третьому місці опинився Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Харківський Університет також регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ України (фото: Вікіпедія)
Четверте місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.
П'яте місце зайняв Національний університет "Києво-Могилянська академія".
Шосте місце посів Національний університет "Львівська політехніка".
На сьому місці у рейтингу Сумський державний університет.
Восьме місце зайняв Національний університет біоресурсів і природокористування України в Києві.
Дев'яте місце посів Харківський національний університет радіоелектроніки.
Замикає десятку найпопулярніших університетів України Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську.
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