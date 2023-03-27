Названы самые популярные университеты Украины

Международные эксперты оценили 181 украинское государственное высшее учебное заведение и составили рейтинг самых популярных в 2023 году.
Результаты обнародовал ресурс UniRank, который и разработал рейтинг.
При оценке эксперты учитывали следующие характеристики вузов:
"Наша цель состоит в том, чтобы создать неакадемическую таблицу рейтинга лучших государственных украинских университетов на основе действительных, беспристрастных и невлиятельных веб-метрик, предоставленных независимыми источниками веб-аналитики, а не данных, предоставленных самими университетами", - заявляют эксперты.
Рейтинг возглавил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Второе место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
На третьем месте оказался Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Харьковский Университет также регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)
Четвертое место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Пятое место занял Национальный университет "Киево-Могилянская академия".
Шестое место занял Национальный университет "Львовская политехника".
На седьмом месте в рейтинге Сумский государственный университет.
Восьмое место занял Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины в Киеве.
Девятое место занял Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Замыкает десятку популярнейших университетов Украины Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника в Ивано-Франковске.
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