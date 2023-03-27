Названы самые популярные университеты Украины
Международные эксперты оценили 181 украинское государственное высшее учебное заведение и составили рейтинг самых популярных в 2023 году.
Результаты обнародовал ресурс UniRank, который и разработал рейтинг.
Какими были критерии оценивания
При оценке эксперты учитывали следующие характеристики вузов:
- заведение должно иметь устав, лицензию или аккредитацию соответствующей украинской организации высшего образования;
- по меньшей мере четырехлетняя степень бакалавра (степень бакалавра) или степень магистра (степень магистра или доктора);
- проведение курсов преимущественно в традиционном, очном, недистанционном формате обучения.
"Наша цель состоит в том, чтобы создать неакадемическую таблицу рейтинга лучших государственных украинских университетов на основе действительных, беспристрастных и невлиятельных веб-метрик, предоставленных независимыми источниками веб-аналитики, а не данных, предоставленных самими университетами", - заявляют эксперты.
Самые популярные университеты Украины
Рейтинг возглавил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Киевский Политех регулярно входит в рейтинги самых популярных вузов Украины (фото: Википедия)
Второе место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Университет Шевченко уже не первый год входит в десятку самых популярных в Украине (фото: Википедия)
На третьем месте оказался Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Харьковский Университет также регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)
Четвертое место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
ЛНУ в 2023 году кроме этого рейтинга вошел еще в перечень лучших в Украине (фото: Википедия)
Пятое место занял Национальный университет "Киево-Могилянская академия".
Киево -Могилянская академия тоже вошла в десятку самых популярных вузов 2023 года (фото: Википедия)
Шестое место занял Национальный университет "Львовская политехника".
В этом году львовская политехника также вошла в десятку лучших заведений и по международному рейтингу Ranking Web of Universities (фото: Википедия)
На седьмом месте в рейтинге Сумский государственный университет.
В Сумском университете можно получить образование по 55 специальностям (фото: Википедия)
Восьмое место занял Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины в Киеве.
А вот в рейтинге лучших университетов это заведение заняло 4 место (фото: ua-region.com.ua)
Девятое место занял Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Заведение в этом году попало в десятку самых популярных (фото: Википедия)
Замыкает десятку популярнейших университетов Украины Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника в Ивано-Франковске.
В прошлом году в университет также занял десятую позицию в самых популярных вузах Украины (фото: pnu.edu.ua)
В сотню самых популярных заведений вошли следующие вузы
100 самых популярных вузов Украины в 2023 году (скриншот)
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