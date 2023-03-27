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Названы самые популярные университеты Украины

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Понедельник 27 марта 2023 17:16
Названы самые популярные университеты Украины Какие вузы самые популярные в 2023 году (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Международные эксперты оценили 181 украинское государственное высшее учебное заведение и составили рейтинг самых популярных в 2023 году.

Результаты обнародовал ресурс UniRank, который и разработал рейтинг.

Какими были критерии оценивания

При оценке эксперты учитывали следующие характеристики вузов:

  • заведение должно иметь устав, лицензию или аккредитацию соответствующей украинской организации высшего образования;
  • по меньшей мере четырехлетняя степень бакалавра (степень бакалавра) или степень магистра (степень магистра или доктора);
  • проведение курсов преимущественно в традиционном, очном, недистанционном формате обучения.

"Наша цель состоит в том, чтобы создать неакадемическую таблицу рейтинга лучших государственных украинских университетов на основе действительных, беспристрастных и невлиятельных веб-метрик, предоставленных независимыми источниками веб-аналитики, а не данных, предоставленных самими университетами", - заявляют эксперты.

Самые популярные университеты Украины

Рейтинг возглавил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Названы самые популярные университеты Украины Киевский Политех регулярно входит в рейтинги самых популярных вузов Украины (фото: Википедия)

Второе место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Названы самые популярные университеты УкраиныУниверситет Шевченко уже не первый год входит в десятку самых популярных в Украине (фото: Википедия)

На третьем месте оказался Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.Названы самые популярные университеты Украины

Харьковский Университет также регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)

Четвертое место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Названы самые популярные университеты УкраиныЛНУ в 2023 году кроме этого рейтинга вошел еще в перечень лучших в Украине (фото: Википедия)

Пятое место занял Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Названы самые популярные университеты УкраиныКиево -Могилянская академия тоже вошла в десятку самых популярных вузов 2023 года (фото: Википедия)

Шестое место занял Национальный университет "Львовская политехника".

Названы самые популярные университеты УкраиныВ этом году львовская политехника также вошла в десятку лучших заведений и по международному рейтингу Ranking Web of Universities (фото: Википедия)

На седьмом месте в рейтинге Сумский государственный университет.

Названы самые популярные университеты УкраиныВ Сумском университете можно получить образование по 55 специальностям (фото: Википедия)

Восьмое место занял Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины в Киеве.

Названы самые популярные университеты УкраиныА вот в рейтинге лучших университетов это заведение заняло 4 место (фото: ua-region.com.ua)

Девятое место занял Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Названы самые популярные университеты УкраиныЗаведение в этом году попало в десятку самых популярных (фото: Википедия)

Замыкает десятку популярнейших университетов Украины Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника в Ивано-Франковске.

Названы самые популярные университеты УкраиныВ прошлом году в университет также занял десятую позицию в самых популярных вузах Украины (фото: pnu.edu.ua)

В сотню самых популярных заведений вошли следующие вузы

Названы самые популярные университеты УкраиныНазваны самые популярные университеты УкраиныНазваны самые популярные университеты УкраиныНазваны самые популярные университеты УкраиныНазваны самые популярные университеты Украины100 самых популярных вузов Украины в 2023 году (скриншот)

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