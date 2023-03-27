Названы самые популярные университеты Украины

Международные эксперты оценили 181 украинское государственное высшее учебное заведение и составили рейтинг самых популярных в 2023 году.

Результаты обнародовал ресурс UniRank , который и разработал рейтинг.

Какими были критерии оценивания

При оценке эксперты учитывали следующие характеристики вузов:

заведение должно иметь устав, лицензию или аккредитацию соответствующей украинской организации высшего образования;

по меньшей мере четырехлетняя степень бакалавра (степень бакалавра) или степень магистра (степень магистра или доктора);

проведение курсов преимущественно в традиционном, очном, недистанционном формате обучения.

"Наша цель состоит в том, чтобы создать неакадемическую таблицу рейтинга лучших государственных украинских университетов на основе действительных, беспристрастных и невлиятельных веб-метрик, предоставленных независимыми источниками веб-аналитики, а не данных, предоставленных самими университетами", - заявляют эксперты.

Самые популярные университеты Украины

Рейтинг возглавил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Киевский Политех регулярно входит в рейтинги самых популярных вузов Украины (фото: Википедия)

Второе место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Университет Шевченко уже не первый год входит в десятку самых популярных в Украине (фото: Википедия)

На третьем месте оказался Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Харьковский Университет также регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)

Четвертое место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

ЛНУ в 2023 году кроме этого рейтинга вошел еще в перечень лучших в Украине (фото: Википедия)

Пятое место занял Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Киево -Могилянская академия тоже вошла в десятку самых популярных вузов 2023 года (фото: Википедия)

Шестое место занял Национальный университет "Львовская политехника".

В этом году львовская политехника также вошла в десятку лучших заведений и по международному рейтингу Ranking Web of Universities (фото: Википедия)

На седьмом месте в рейтинге Сумский государственный университет.

В Сумском университете можно получить образование по 55 специальностям (фото: Википедия)

Восьмое место занял Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины в Киеве.

А вот в рейтинге лучших университетов это заведение заняло 4 место (фото: ua-region.com.ua)

Девятое место занял Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Заведение в этом году попало в десятку самых популярных (фото: Википедия)

Замыкает десятку популярнейших университетов Украины Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника в Ивано-Франковске.

В прошлом году в университет также занял десятую позицию в самых популярных вузах Украины (фото: pnu.edu.ua)

В сотню самых популярных заведений вошли следующие вузы

100 самых популярных вузов Украины в 2023 году (скриншот)