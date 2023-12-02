Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023

В Україні вже завершився вступ 2023 року і на бакалаврат, і на магістратуру. Фахівці проаналізували заяви вступників і зробили висновки, які спеціальності були найпопулярнішими цього року.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу освітнього порталу Education.ua ділиться переліком спеціальностей з найбільшим попитом.
У 2023 році на бакалаврат на денну форму навчання подали 645 434 заяви. Рейтинг найпопулярніших спеціальностей такий:
Якщо порівнювати з даними вступних кампаній 2021 та 2022 року, то суттєво нічого не змінилося.
Портал також дослідив, які спеціальності найбільше цікавлять у розділі ЗВО користувачів освітнього порталу. У списку найпопулярніших такі:
Раніше в Мінекономіки розповіли, які професії будуть найбільш потрібними на ринку України в найближчих 10 років.
У відомстві дійшли висновку, що найбільш популярними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.
Інфографіка: Міністерство економіки
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні хочуть зменшити кількість вищих навчальних закладів.
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