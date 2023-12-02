Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023

10 самых желанных специальностей среди поступающих

В 2023 году на бакалавриат на дневную форму обучения подали 645 434 заявления. Рейтинг самых популярных специальностей такой:

081 "Право" (50 970 заявлений)

122 "Компьютерные науки" (41 325 заявлений)

053 "Психология" (40 390 заявлений)

035 "Филология" (40 186 заявлений)

073 "Менеджмент" (39 132 заявления)

121 "Инженерия программного обеспечения" (27 605 заявлений)

075 "Маркетинг" (24 275 заявлений)

014 "Среднее образование" (22 277 заявлений)

125 "Кибербезопасность и защита информации" (18 937 заявлений)

051 "Экономика" (16 146 заявлений)

Если сравнивать с данными вступительных кампаний 2021 и 2022 годов, то существенно ничего не изменилось.

Интересуются, но не вступают

Портал также исследовал, какие специальности больше всего интересуют в разделе ЗВО пользователей образовательного портала. В списке самых популярных:

053 "Психология"

227 "Терапия и реабилитация"

022 "Дизайн"

035 "Филология"

221 "Стоматология"

181 "Пищевые технологии"

081 "Право"

241 "Гостинично-ресторанное дело"

024 "Хореография"

075 "Маркетинг"

Какая работа будет иметь спрос

Ранее в Минэкономики рассказали, какие профессии будут наиболее нужны на рынке Украины в ближайшие 10 лет.

В ведомстве пришли к выводу, что наиболее популярными будут инженеры и технические специалисты по восстановлению оборонно-промышленного комплекса и развитию отечественных военных технологий.

Инфографика: Министерство экономики