Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023

В Украине уже завершилось поступление 2023 года и на бакалавриат, и на магистратуру. Специалисты проанализировали заявления абитуриентов и сделали выводы, какие специальности были самыми популярными в этом году.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу образовательного портала Education.ua делится перечнем специальностей с наибольшим спросом.
В 2023 году на бакалавриат на дневную форму обучения подали 645 434 заявления. Рейтинг самых популярных специальностей такой:
Если сравнивать с данными вступительных кампаний 2021 и 2022 годов, то существенно ничего не изменилось.
Портал также исследовал, какие специальности больше всего интересуют в разделе ЗВО пользователей образовательного портала. В списке самых популярных:
Ранее в Минэкономики рассказали, какие профессии будут наиболее нужны на рынке Украины в ближайшие 10 лет.
В ведомстве пришли к выводу, что наиболее популярными будут инженеры и технические специалисты по восстановлению оборонно-промышленного комплекса и развитию отечественных военных технологий.
Инфографика: Министерство экономики
Ранее мы сообщали о том, что в Украине хотят снизить количество высших учебных заведений.
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