Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023
В Україні вже завершився вступ 2023 року і на бакалаврат, і на магістратуру. Фахівці проаналізували заяви вступників і зробили висновки, які спеціальності були найпопулярнішими цього року.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу освітнього порталу Education.ua ділиться переліком спеціальностей з найбільшим попитом.
10 найбажаніших спеціальностей серед вступників
У 2023 році на бакалаврат на денну форму навчання подали 645 434 заяви. Рейтинг найпопулярніших спеціальностей такий:
- 081 "Право" (50 970 заяв)
- 122 "Комп'ютерні науки" (41 325 заяв)
- 053 "Психологія" (40 390 заяв)
- 035 "Філологія" (40 186 заяв)
- 073 "Менеджмент" (39 132 заяви)
- 121 "Інженерія програмного забезпечення" (27 605 заяв)
- 075 "Маркетинг" (24 275 заяв)
- 014 "Середня освіта" (22 277 заяв)
- 125 "Кібербезпека та захист інформації" (18 937 заяв)
- 051 "Економіка" (16 146 заяв)
Якщо порівнювати з даними вступних кампаній 2021 та 2022 року, то суттєво нічого не змінилося.
Цікавляться, але не вступають
Портал також дослідив, які спеціальності найбільше цікавлять у розділі ЗВО користувачів освітнього порталу. У списку найпопулярніших такі:
- 053 "Психологія"
- 227 "Терапія та реабілітація"
- 022 "Дизайн"
- 035 "Філологія"
- 221 "Стоматологія"
- 181 "Харчові технології"
- 081 "Право"
- 241 "Готельно-ресторанна справа"
- 024 "Хореографія"
- 075 "Маркетинг"
Яка робота буде мати попит
Раніше в Мінекономіки розповіли, які професії будуть найбільш потрібними на ринку України в найближчих 10 років.
У відомстві дійшли висновку, що найбільш популярними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.
Інфографіка: Міністерство економіки
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні хочуть зменшити кількість вищих навчальних закладів.
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