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Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023

Україна, Субота 02 грудня 2023 10:26
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Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023 Куди найбільше подавали заяв на вступ (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вже завершився вступ 2023 року і на бакалаврат, і на магістратуру. Фахівці проаналізували заяви вступників і зробили висновки, які спеціальності були найпопулярнішими цього року.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу освітнього порталу Education.ua ділиться переліком спеціальностей з найбільшим попитом.

10 найбажаніших спеціальностей серед вступників

У 2023 році на бакалаврат на денну форму навчання подали 645 434 заяви. Рейтинг найпопулярніших спеціальностей такий:

  • 081 "Право" (50 970 заяв)
  • 122 "Комп'ютерні науки" (41 325 заяв)
  • 053 "Психологія" (40 390 заяв)
  • 035 "Філологія" (40 186 заяв)
  • 073 "Менеджмент" (39 132 заяви)
  • 121 "Інженерія програмного забезпечення" (27 605 заяв)
  • 075 "Маркетинг" (24 275 заяв)
  • 014 "Середня освіта" (22 277 заяв)
  • 125 "Кібербезпека та захист інформації" (18 937 заяв)
  • 051 "Економіка" (16 146 заяв)

Якщо порівнювати з даними вступних кампаній 2021 та 2022 року, то суттєво нічого не змінилося.

Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023

Цікавляться, але не вступають

Портал також дослідив, які спеціальності найбільше цікавлять у розділі ЗВО користувачів освітнього порталу. У списку найпопулярніших такі:

  • 053 "Психологія"
  • 227 "Терапія та реабілітація"
  • 022 "Дизайн"
  • 035 "Філологія"
  • 221 "Стоматологія"
  • 181 "Харчові технології"
  • 081 "Право"
  • 241 "Готельно-ресторанна справа"
  • 024 "Хореографія"
  • 075 "Маркетинг"

Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023

Яка робота буде мати попит

Раніше в Мінекономіки розповіли, які професії будуть найбільш потрібними на ринку України в найближчих 10 років.

У відомстві дійшли висновку, що найбільш популярними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023

Інфографіка: Міністерство економіки

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні хочуть зменшити кількість вищих навчальних закладів.

Читайте також, як українці можуть безкоштовно навчатися в Австрії.

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