Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників 2023

В Україні вже завершився вступ 2023 року і на бакалаврат, і на магістратуру. Фахівці проаналізували заяви вступників і зробили висновки, які спеціальності були найпопулярнішими цього року.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу освітнього порталу Education.ua ділиться переліком спеціальностей з найбільшим попитом.

10 найбажаніших спеціальностей серед вступників

У 2023 році на бакалаврат на денну форму навчання подали 645 434 заяви. Рейтинг найпопулярніших спеціальностей такий:

081 "Право" (50 970 заяв)

122 "Комп'ютерні науки" (41 325 заяв)

053 "Психологія" (40 390 заяв)

035 "Філологія" (40 186 заяв)

073 "Менеджмент" (39 132 заяви)

121 "Інженерія програмного забезпечення" (27 605 заяв)

075 "Маркетинг" (24 275 заяв)

014 "Середня освіта" (22 277 заяв)

125 "Кібербезпека та захист інформації" (18 937 заяв)

051 "Економіка" (16 146 заяв)

Якщо порівнювати з даними вступних кампаній 2021 та 2022 року, то суттєво нічого не змінилося.

Цікавляться, але не вступають

Портал також дослідив, які спеціальності найбільше цікавлять у розділі ЗВО користувачів освітнього порталу. У списку найпопулярніших такі:

053 "Психологія"

227 "Терапія та реабілітація"

022 "Дизайн"

035 "Філологія"

221 "Стоматологія"

181 "Харчові технології"

081 "Право"

241 "Готельно-ресторанна справа"

024 "Хореографія"

075 "Маркетинг"

Яка робота буде мати попит

Раніше в Мінекономіки розповіли, які професії будуть найбільш потрібними на ринку України в найближчих 10 років.

У відомстві дійшли висновку, що найбільш популярними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Інфографіка: Міністерство економіки