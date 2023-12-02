Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023
В Украине уже завершилось поступление 2023 года и на бакалавриат, и на магистратуру. Специалисты проанализировали заявления абитуриентов и сделали выводы, какие специальности были самыми популярными в этом году.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу образовательного портала Education.ua делится перечнем специальностей с наибольшим спросом.
10 самых желанных специальностей среди поступающих
В 2023 году на бакалавриат на дневную форму обучения подали 645 434 заявления. Рейтинг самых популярных специальностей такой:
- 081 "Право" (50 970 заявлений)
- 122 "Компьютерные науки" (41 325 заявлений)
- 053 "Психология" (40 390 заявлений)
- 035 "Филология" (40 186 заявлений)
- 073 "Менеджмент" (39 132 заявления)
- 121 "Инженерия программного обеспечения" (27 605 заявлений)
- 075 "Маркетинг" (24 275 заявлений)
- 014 "Среднее образование" (22 277 заявлений)
- 125 "Кибербезопасность и защита информации" (18 937 заявлений)
- 051 "Экономика" (16 146 заявлений)
Если сравнивать с данными вступительных кампаний 2021 и 2022 годов, то существенно ничего не изменилось.
Интересуются, но не вступают
Портал также исследовал, какие специальности больше всего интересуют в разделе ЗВО пользователей образовательного портала. В списке самых популярных:
- 053 "Психология"
- 227 "Терапия и реабилитация"
- 022 "Дизайн"
- 035 "Филология"
- 221 "Стоматология"
- 181 "Пищевые технологии"
- 081 "Право"
- 241 "Гостинично-ресторанное дело"
- 024 "Хореография"
- 075 "Маркетинг"
Какая работа будет иметь спрос
Ранее в Минэкономики рассказали, какие профессии будут наиболее нужны на рынке Украины в ближайшие 10 лет.
В ведомстве пришли к выводу, что наиболее популярными будут инженеры и технические специалисты по восстановлению оборонно-промышленного комплекса и развитию отечественных военных технологий.
Инфографика: Министерство экономики
Ранее мы сообщали о том, что в Украине хотят снизить количество высших учебных заведений.
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