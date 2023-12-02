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Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023

Украина, Суббота 02 декабря 2023 10:26
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Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023 Куда больше подавали заявлений на поступление (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине уже завершилось поступление 2023 года и на бакалавриат, и на магистратуру. Специалисты проанализировали заявления абитуриентов и сделали выводы, какие специальности были самыми популярными в этом году.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу образовательного портала Education.ua делится перечнем специальностей с наибольшим спросом.

10 самых желанных специальностей среди поступающих

В 2023 году на бакалавриат на дневную форму обучения подали 645 434 заявления. Рейтинг самых популярных специальностей такой:

  • 081 "Право" (50 970 заявлений)
  • 122 "Компьютерные науки" (41 325 заявлений)
  • 053 "Психология" (40 390 заявлений)
  • 035 "Филология" (40 186 заявлений)
  • 073 "Менеджмент" (39 132 заявления)
  • 121 "Инженерия программного обеспечения" (27 605 заявлений)
  • 075 "Маркетинг" (24 275 заявлений)
  • 014 "Среднее образование" (22 277 заявлений)
  • 125 "Кибербезопасность и защита информации" (18 937 заявлений)
  • 051 "Экономика" (16 146 заявлений)

Если сравнивать с данными вступительных кампаний 2021 и 2022 годов, то существенно ничего не изменилось.

Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023

Интересуются, но не вступают

Портал также исследовал, какие специальности больше всего интересуют в разделе ЗВО пользователей образовательного портала. В списке самых популярных:

  • 053 "Психология"
  • 227 "Терапия и реабилитация"
  • 022 "Дизайн"
  • 035 "Филология"
  • 221 "Стоматология"
  • 181 "Пищевые технологии"
  • 081 "Право"
  • 241 "Гостинично-ресторанное дело"
  • 024 "Хореография"
  • 075 "Маркетинг"

Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023

Какая работа будет иметь спрос

Ранее в Минэкономики рассказали, какие профессии будут наиболее нужны на рынке Украины в ближайшие 10 лет.

В ведомстве пришли к выводу, что наиболее популярными будут инженеры и технические специалисты по восстановлению оборонно-промышленного комплекса и развитию отечественных военных технологий.

Названы самые популярные специальности среди поступающих 2023

Инфографика: Министерство экономики

Ранее мы сообщали о том, что в Украине хотят снизить количество высших учебных заведений.

Читайте также, как украинцы могут бесплатно обучаться в Австрии.

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