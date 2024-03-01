Названо найпопулярніші моделі iPhone, на які активно "мігрують" користувачі Android

Результати дослідження

З аналізу стало зрозуміло, що приблизно 15 відсотків усіх покупців смартфонів Apple є колишніми користувачами Android. Що стосується конкретних моделей, то в 2023 році 51 відсоток з них вибрали різні версії iPhone 14, а 29 відсотків віддали перевагу iPhone SE, iPhone 12 або iPhone 13. Тільки 21 відсоток віддали перевагу новітній моделі iPhone 15.

Цікаво відзначити, що базові моделі минулих років виявилися популярнішими серед цієї категорії користувачів у порівнянні з постійними покупцями продукції Apple.

Моделі iPhone, на які найчастіше переходять користувачі Android (фото: CIRP – Apple Report)

Експерти пов'язують це явище з тим, що раніше користувачі Android також володіли доступнішими пристроями, і тому перехід на iPhone з аналогічною ціною представляється їм вигіднішим фінансовим рішенням.

Ще однією причиною такого вибору є привабливість для людей не стільки апаратних характеристик, скільки екосистеми Apple (iMessage та FaceTime), яка не вимагає наявності останнього телефону.